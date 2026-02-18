Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence e avança na Champions Asiática 2

Time comandado pelo técnico Jorge Jesus bate o Arkadag, chega à nona vitória seguida e vai enfrentar o Al Wasl nas quartas de final

Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Arkadag por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), no jogo de volta das oitavas de final, e garantiu vaga nas quartas da Champions Asiática 2. Apesar de estar com time alternativo, os sauditas resolveram o placar cedo. Logo aos dois minutos, Al Ghareeb marcou o único gol da partida. Foi a nona vitória consecutiva da equipe, que também chegou ao sétimo jogo seguido sem sofrer gols.

