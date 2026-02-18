Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence e avança na Champions Asiática 2

Sem Cristiano Ronaldo, Al-Nassr vence e avança na Champions Asiática 2Time comandado pelo técnico Jorge Jesus bate o Arkadag, chega à nona vitória seguida e vai enfrentar o Al Wasl nas quartas de final
Mesmo sem Cristiano Ronaldo, o Al-Nassr venceu o Arkadag por 1 a 0, nesta quarta-feira (18), no jogo de volta das oitavas de final, e garantiu vaga nas quartas da Champions Asiática 2. Apesar de estar com time alternativo, os sauditas resolveram o placar cedo. Logo aos dois minutos, Al Ghareeb marcou o único gol da partida. Foi a nona vitória consecutiva da equipe, que também chegou ao sétimo jogo seguido sem sofrer gols.
Como já havia triunfado pelo mesmo placar no Turcomenistão, na partida de ida, o técnico Jorge Jesus optou por preservar algumas das principais peças do elenco, além de Cristiano Ronaldo, como João Félix, Sadio Mané e Kingsley Coman.
Com a classificação, o Al-Nassr terá pela frente o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A partida de ida das quartas de final está marcada para o dia 3 de março, na casa do Al Wasl.
