São Paulo corre risco de perder goleiro de graça no final do ano

Com contrato apenas até o final do ano, Young perdeu espaço no Tricolor e empresário já busca propostas no exterior / Crédito: Jogada 10

O futuro do goleiro Young no São Paulo pode estar próximo do fim. Segundo o empresário Wagner Ribeiro, o atleta pode deixar o clube gratuitamente ao término do contrato, em dezembro, após perder espaço no elenco nesta temporada. De acordo com o agente, a diretoria informou ao jogador que ele passaria a ocupar a condição de terceiro goleiro com a chegada de Coronel. Além disso, o clube teria aberto a possibilidade de um empréstimo, mesmo com o vínculo se encerrando no fim do ano, movimento que desagradou o estafe.

“Achei uma grande injustiça. Young teve três atuações no ano passado. Contra o Sport, falhou com os pés, mas continuou com personalidade e jogou o restante da partida muito bem. Tomou seis gols do Fluminense no Maracanã, mas não falhou em nenhum. E contra o Santos foi considerado o melhor em campo”, disse Ribeiro, em entrevista ao ge.

Na sequência, o empresário reforçou que não percebeu esforço do São Paulo para manter o goleiro no grupo principal. Segundo ele, houve a sinalização de que uma eventual saída seria facilitada após um período fora, o que abriu caminho para outras alternativas de carreira. “Young está há mais de 11 anos no São Paulo e não o valorizam. Estou trabalhando para que ele assine um pré-contrato com um clube do exterior no meio do ano, saindo gratuitamente em dezembro. Será um novo Lucas Perri”, afirmou. Aos 23 anos e com 2,02m de altura, Young deu os primeiros passos como profissional em 2025. Ele ganhou espaço após a saída de Jandrei e chegou a assumir a posição de segundo goleiro. Leandro, que disputava a vaga, também deixou o clube.