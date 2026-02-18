Santos vê chegada de mais um zagueiro como ideal para fechar janela

Santos vê chegada de mais um zagueiro como ideal para fechar janelaDiretoria entende que fez contratações adequadas para o início da temporada, mas ainda busca defensor para fechar ciclo
O Santos está a um nome de concluir o primeiro ciclo de contratações da temporada, mas ainda não encontrou o zagueiro ideal. Enquanto a busca segue aberta, a diretoria faz um balanço favorável do mercado até aqui, com cinco reforços já integrados ao elenco, e trabalha para ampliar o leque de alternativas de Juan Pablo Vojvoda.
Cobrado pela torcida no último domingo (15/2), o diretor executivo Alexandre Mattos tenta acelerar pendências para encerrar essa etapa do planejamento. Além da chegada de um defensor, o clube também precisa definir o futuro de atletas com pouca utilização.
Internamente, o diagnóstico é que diferente do ano passado, as escolhas feitas em 2026 atendem melhor às necessidades do time. A expectativa é de que todos os contratados sejam usados com frequência ao longo do calendário, o que reforça a confiança no trabalho realizado até agora.
As contratações do Santos em 2026
Entre os reforços, Gabriel Barbosa desponta como principal nome e já se consolidou entre os titulares. No setor ofensivo, Rony e Moisés surgem como alternativas para a temporada. No meio-campo, Gabriel Menino vem sendo presença recorrente nas escolhas da comissão técnica.
O próximo a chegar, ainda sem anúncio oficial, é o volante Christian Oliva. Com passagens por clubes da Espanha e da Itália, ele chega para disputar espaço em um setor que hoje tem Willian Arão e Gabriel Bontempo como titulares.
Contudo, para Vojvoda, a chegada de mais um zagueiro deixaria o cenário próximo do ideal. O treinador já afirmou em diferentes ocasiões que deseja contar com, ao menos, duas opções confiáveis por posição. Hoje, o setor tem Zé Ivaldo, Adonís Frías e Luan Peres como principais alternativas. Alexis Duarte e João Basso aparecem no fim da fila, com poucos minutos.
No mercado, o Peixe chegou a avançar por Marco Di Cesare, mas a negociação emperrou. O Racing exige pagamento à vista de R$ 31 milhões para liberar o defensor, valor considerado inviável pelo Santos neste momento.
