Santos vê chegada de mais um zagueiro como ideal para fechar janela

Diretoria entende que fez contratações adequadas para o início da temporada, mas ainda busca defensor para fechar ciclo / Crédito: Jogada 10

O Santos está a um nome de concluir o primeiro ciclo de contratações da temporada, mas ainda não encontrou o zagueiro ideal. Enquanto a busca segue aberta, a diretoria faz um balanço favorável do mercado até aqui, com cinco reforços já integrados ao elenco, e trabalha para ampliar o leque de alternativas de Juan Pablo Vojvoda. Cobrado pela torcida no último domingo (15/2), o diretor executivo Alexandre Mattos tenta acelerar pendências para encerrar essa etapa do planejamento. Além da chegada de um defensor, o clube também precisa definir o futuro de atletas com pouca utilização.

Internamente, o diagnóstico é que diferente do ano passado, as escolhas feitas em 2026 atendem melhor às necessidades do time. A expectativa é de que todos os contratados sejam usados com frequência ao longo do calendário, o que reforça a confiança no trabalho realizado até agora.