Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos vê chegada de mais um zagueiro como ideal para fechar janela

Santos vê chegada de mais um zagueiro como ideal para fechar janela

Diretoria entende que fez contratações adequadas para o início da temporada, mas ainda busca defensor para fechar ciclo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos está a um nome de concluir o primeiro ciclo de contratações da temporada, mas ainda não encontrou o zagueiro ideal. Enquanto a busca segue aberta, a diretoria faz um balanço favorável do mercado até aqui, com cinco reforços já integrados ao elenco, e trabalha para ampliar o leque de alternativas de Juan Pablo Vojvoda.

Cobrado pela torcida no último domingo (15/2), o diretor executivo Alexandre Mattos tenta acelerar pendências para encerrar essa etapa do planejamento. Além da chegada de um defensor, o clube também precisa definir o futuro de atletas com pouca utilização.

Internamente, o diagnóstico é  que diferente do ano passado, as escolhas feitas em 2026 atendem melhor às necessidades do time. A expectativa é de que todos os contratados sejam usados com frequência ao longo do calendário, o que reforça a confiança no trabalho realizado até agora.

As contratações do Santos em 2026

Entre os reforços, Gabriel Barbosa desponta como principal nome e já se consolidou entre os titulares. No setor ofensivo, Rony e Moisés surgem como alternativas para a temporada. No meio-campo, Gabriel Menino vem sendo presença recorrente nas escolhas da comissão técnica.

O próximo a chegar, ainda sem anúncio oficial, é o volante Christian Oliva. Com passagens por clubes da Espanha e da Itália, ele chega para disputar espaço em um setor que hoje tem Willian Arão e Gabriel Bontempo como titulares.

Contudo, para Vojvoda, a chegada de mais um zagueiro deixaria o cenário próximo do ideal. O treinador já afirmou em diferentes ocasiões que deseja contar com, ao menos, duas opções confiáveis por posição. Hoje, o setor tem Zé Ivaldo, Adonís Frías e Luan Peres como principais alternativas. Alexis Duarte e João Basso aparecem no fim da fila, com poucos minutos.

No mercado, o Peixe chegou a avançar por Marco Di Cesare, mas a negociação emperrou. O Racing exige pagamento à vista de R$ 31 milhões para liberar o defensor, valor considerado inviável pelo Santos neste momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar