Santos tem tabu histórico para derrubar contra o Novorizontino

Santos tem tabu histórico para derrubar contra o NovorizontinoPeixe nunca venceu o Tigre do Vale como visitante, mas se apega a triunfo recente para buscar vaga na semifinal do Paulistão
Pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Novorizontino e Santos se enfrentam neste domingo (22/02), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. Com campanha inferior na primeira fase, o Peixe atuará fora de casa em um cenário historicamente desfavorável.
Afinal, jogando como visitante diante do Tigre do Vale, o Santos nunca conseguiu uma vitória. Ao todo, foram seis confrontos nessas condições, com quatro vitórias do Novorizontino e dois empates. O duelo mais recente em Novo Horizonte terminou com empate sem gols.
No retrospecto geral, a vantagem também é do clube do interior. Em 12 partidas disputadas entre as equipes, o Novorizontino soma seis vitórias, além de quatro empates, enquanto o Santos venceu apenas duas vezes.
Apesar do histórico negativo, o Alvinegro Praiano se apoia em um resultado recente para ganhar confiança. Na estreia das equipes na temporada 2026, o Santos venceu o Novorizontino por 2 a 1, na Vila Belmiro, com gols de Thaciano e Gabigol, pela primeira rodada do Paulistão.
Aliás, na classificação da primeira fase, o Santos avançou em oitavo lugar, com 12 pontos conquistados em oito rodadas. Já o Novorizontino terminou na liderança, somando 16 pontos, e terá o mando de campo no confronto eliminatório que vale vaga na semifinal do Estadual.