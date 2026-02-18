Potosí x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Potosí x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20hGlorioso estreia na Libertadores na altitude de 4 mil metros de Potosí visando encerrar momento de má forma, com cinco derrotas seguidas
Chegou a hora, torcedor alvinegro! Nesta quarta-feira (18), o Botafogo estreia na Libertadores 2026 na busca pelo bicampeonato. Será no estádio Víctor Agustín Ugarte, em Potosí, onde encara, a partir das 21h30 (de Brasília), o Nacional (BOL). O jogo vale pela ida da segunda fase eliminatória da competição sul-americana, com volta marcada para a próxima quarta (25/2), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Quem avançar, pega o vencedor do confronto entre Barcelona (EQU) e Argentinos Jrs (ARG) na terceira e decisiva fase. Vejamos, então, como os times chegam para este mata-mata.
A Voz do Esporte, como de praxe, acompanha tudo, ao vivo, a partir de 20h. Ricardo Froede narra a peleja com o auxílio luxuoso de João Miguel Lotufo nos comentários e Pedro Rigoni na reportagem.