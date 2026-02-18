Palmeiras roda elenco e chega ao mata-mata do Paulista próximo do “elenco ideal”

Verdão tratou primeira fase do Estadual como extensão da pré-temporada e prepara estreia de Jhon Arias nas quartas de final / Crédito: Jogada 10

A Palmeiras encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista com a sensação de dever cumprido fora das quatro linhas. Com uma pré-temporada de apenas sete dias, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira encarou o início do estadual como parte do processo de preparação para a temporada. Classificado às quartas de final, o clube entende que chega ao mata-mata em um estágio físico mais próximo do ideal. Para compensar o calendário apertado, o Verdão apostou fortemente no rodízio. Ao longo dos oito jogos da fase inicial, 28 jogadores diferentes foram utilizados. No próximo compromisso, contra o Capivariano, o número deve subir para 29 com a estreia de Jhon Arias.

“Arias já treinou ontem (sábado) e hoje (domingo). Veio bem, ficou quatro ou cinco dias tratando questões pessoais e está integrado. Se tudo correr bem, está à disposição do treinador para as quartas de final”, explicou o auxiliar João Martins, após o empate com o Guarani.

Aliás, o controle de carga foi tão rigoroso que nenhum atleta participou de todas as partidas. Os jogadores com maior presença estiveram em sete confrontos, casos de Allan, Luighi, Marlon Freitas e Flaco López. Contudo, João Martins detalhou o desafio imposto pelo calendário nacional e comparou com a realidade europeia. “Normalmente usamos cinco semanas no trabalho (de pré-temporada), porque na Europa tínhamos mais tempo, aqui foram sete dias. São cinco semanas de pré-temporada e estamos entrando agora na quinta. A diferença é que aqui vamos com 11 jogos. Mas é o que é. Preparamos bem, sentimos os jogadores com mais energia, e sabendo que de três em três dias não há milagres, temos que correr alguns riscos. Sentimos o elenco a evoluir bem”, completou. Os destaques do ”rodízio do Palmeiras” Dentro de campo, Flaco López desponta como o principal destaque do Palmeiras no Estadual. Afinal, o argentino lidera a artilharia da equipe, com quatro gols, e divide o topo das assistências com Sosa, ambos com três passes decisivos. Khellven, Mauricio, Allan e Luighi marcaram um gol cada.

Desde o início da competição, o elenco também passou por ajustes. Raphael Veiga e Bruno Rodrigues foram negociados, enquanto jovens que ganharam espaço no momento de maior rodízio, como Luis Pacheco, Erick Belé, Arthur e Riquelme Fillipi, passaram a ter menos minutos. A chegada de Arias aumenta a concorrência no setor ofensivo e coloca o colombiano diretamente na disputa com Allan e Mauricio. A tendência, porém, é que o novo camisa 11 comece no banco, já que teve pouco tempo de trabalho na Academia de Futebol. Após o empate com o Guarani, o elenco ganhou dois dias de folga durante o Carnaval. A reapresentação acontece nesta quarta-feira (18/2). O duelo contra o Capivariano, válido pelas quartas de final do Paulistão, será no sábado (21/2), às 20h30, na Arena Crefisa Barueri.