Palmeiras chega ao mata-mata vivendo maior sequência invicta no ano

Verdão tem o maior período sem derrotas da temporada e enfrenta o Capivariano nas quartas do Paulista
O empate do Palmeiras em 1 a 1 com o Guarani, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, interrompeu a série de três vitórias consecutivas da equipe comandada por Abel Ferreira, mas manteve a invencibilidade, que agora é a maior do clube na temporada.

Antes do empate diante do Bugre, o Verdão vinha embalado por três triunfos seguidos, sobre Vitória, Corinthians e Internacional. As vitórias contra os baianos e os gaúchos foram pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o clássico foi válido pelo Estadual. Com isso, o Palmeiras soma atualmente quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate.

Ao longo da temporada, a maior sequência de vitórias alcançada pelo clube foi justamente de três partidas. Esse feito já havia sido registrado no início do ano, quando o time venceu Portuguesa, Santos e Mirassol, todos os confrontos pelo Paulista.

Com a classificação assegurada, o Palmeiras agora volta suas atenções para as quartas de final do Estadual. O Verdão terminou a primeira fase na segunda colocação, com 16 pontos, fruto de cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Assim, terá pela frente o Capivariano no primeiro jogo eliminatório do Paulistão 2026.

Além disso, o clube manteve uma marca expressiva. Afinal, chegou à sua 16ª classificação consecutiva às quartas de final do Campeonato Paulista, reafirmando a regularidade do time nos últimos anos e entrando no mata-mata com a confiança sustentada pela invencibilidade recente.

