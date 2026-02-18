Palmeiras chega ao mata-mata vivendo maior sequência invicta no ano

Verdão tem o maior período sem derrotas da temporada e enfrenta o Capivariano nas quartas do Paulista / Crédito: Jogada 10

O empate do Palmeiras em 1 a 1 com o Guarani, na última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, interrompeu a série de três vitórias consecutivas da equipe comandada por Abel Ferreira, mas manteve a invencibilidade, que agora é a maior do clube na temporada. Antes do empate diante do Bugre, o Verdão vinha embalado por três triunfos seguidos, sobre Vitória, Corinthians e Internacional. As vitórias contra os baianos e os gaúchos foram pelo Campeonato Brasileiro, enquanto o clássico foi válido pelo Estadual. Com isso, o Palmeiras soma atualmente quatro jogos de invencibilidade, com três vitórias e um empate.

Ao longo da temporada, a maior sequência de vitórias alcançada pelo clube foi justamente de três partidas. Esse feito já havia sido registrado no início do ano, quando o time venceu Portuguesa, Santos e Mirassol, todos os confrontos pelo Paulista.