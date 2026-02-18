Nonato treina no Fluminense e pode voltar contra o Vasco

Nonato treina no Fluminense e pode voltar contra o VascoVolante está recuperado de lesão na coxa, sofrida no dia 5 de fevereiro; já Guilherme Arana, apesar de não ter fratura, ainda não retorna
Ausente desde o dia 5 de fevereiro, o volante Nonato está se aproximando de retornar ao time do Fluminense. O jogador participou das atividades do grupo nesta quarta-feira (18/2), dando novo passo para voltar à equipe de Luís Zubeldía.
Além dele, outra boa notícia diz respeito a Guilherme Arana. O lateral-esquerdo, afinal, passou por exames após entorse no tornozelo esquerdo. No entanto, não há fratura constatada, segundo informações do “ge” desta quarta.
Nonato está fora de ação desde o 1 a 1 contra o Bahia, no dia 5 de fevereiro, pelo Brasileirão, em Salvador (BA). Isso se deu por conta de uma lesão grau 1 na coxa direita, sofrida no jogo em questão. Agora, porém, se vê recuperado e próximo de retornar aos relacionados após três compromissos fora. Dessa forma, pode surgir contra o Vasco, no domingo (22/2), pela semifinal (ida) do Carioca.
Já Arana ficou fora da vitória por 3 a 1 sobre o Bangu, na última segunda-feira (16/2), por entorse no tornozelo esquerdo. No entanto, apesar de os exames não constatarem fratura, ele ainda não voltou aos treinos com o restante dos companheiros. Contratado junto ao Atlético-MG para a temporada 2026, Arana já tem sete jogos pelo Flu, mas ainda busca seu primeiro gol. O volante Hércules e o centroavante Germán Cano seguem no estaleiro.