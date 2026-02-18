MP dá respaldo a Leila Pereira em embate com Dudu: “Forte e ácida sem ofender”

Em parecer enviado ao tribunal, procuradora indefere recurso do jogador sobre sentença que rejeitou queixa-crime contra a dirigente por injúria / Crédito: Jogada 10

O Ministério Público de São Paulo se posicionou a favor de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em disputa judicial contra o atacante Dudu. Em parecer encaminhado ao Tribunal de Justiça, a procuradora Tereza Exner rejeitou o recurso apresentado pelo jogador, que buscava reverter decisão anterior e abrir uma queixa-crime contra a dirigente por suposta injúria e difamação. Para o órgão, as declarações de Leila não configuram crime. Afinal, se limitaram a comparações entre atletas e críticas dentro de um contexto de divergência pública.

“Crítica forte, veemente e ácida, com certeza. Mas não se infere ofensa”, avaliou a promotora.

Entre os pontos analisados, aliás, o órgão destacou a fala da presidente de que Dudu teria “saído pela porta dos fundos” do clube, entendendo que se tratava de opinião emitida em meio a um conflito notório. Também avaliou, portanto, que a afirmação de Leila sobre o comportamento do jogador em relação a ela não teve intenção de rotulá-lo como misógino, reforçando o entendimento já firmado em primeira instância. “Como se vê, em nenhuma das manifestações da querelada (Leila) se infere a presença de elementos que justificassem o reconhecimento de abuso ou transgressão dos limites legais da crítica, ainda que contundentes e incisivas, todas elas feitas em um contexto de disputa jurídica acirrada entre as partes”, disse o Ministério Público.

Capítulos intermináveis da disputa judicial entre Leila e Dudu Em setembro de 2025, a Justiça paulista havia negado a queixa-crime movida por Dudu, atualmente no Atlético-MG. Na ocasião, a juíza Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues, da 13ª Vara Criminal, concluiu que Leila exerceu sua liberdade de expressão ao criticar o atleta, sem ultrapassar limites legais. O processo foi iniciado em julho de 2025, quando Dudu alegou que entrevistas concedidas pela dirigente nos dias 13 e 17 de janeiro daquele ano teriam ofendido sua honra. Nas declarações, Leila afirmou que o atacante causou “prejuízo milionário” ao Palmeiras ao desistir de uma transferência para o Cruzeiro. E reforçou que sua saída ocorreu de forma negativa. A defesa do jogador, por outro lado, sustentou que tais falas tinham como objetivo prejudicar sua imagem pública.