Messi é destaque em ação de campanha e movimenta eleição no Barcelona

A disputa pela presidência do Barcelona está cada vez mais agitada. Nesta quarta-feira (18), um enorme outdoor chamou a atenção em Barcelona: o pré-candidato Marc Ciria estampou a imagem da famosa comemoração de Lionel Messi no Estádio Santiago Bernabéu, quando o argentino exibiu a camisa 10 para a torcida rival. Ao lado da foto, a frase: "Espero te ver outra vez".

A ação faz referência direta à campanha de Joan Laporta em 2021, quando ele colocou uma faixa próxima ao estádio do Real Madrid com a mesma mensagem. Naquele mesmo ano, Messi deixou o Barça após o clube não conseguir renovar seu contrato por causa das regras de fair play financeiro da La Liga.

Na época, Laporta afirmou que, para manter o craque, o clube precisaria assumir novos compromissos financeiros que colocariam a instituição em risco. “Para cumprir o fair play financeiro, o Barcelona teria de fazer uma operação que, basicamente, voltaria a hipotecar o clube, e eu precisava tomar uma decisão”, disse o dirigente. Mais tarde, Messi rebateu. Em entrevista ao jornal Sport, já como jogador do Paris Saint-Germain, o argentino declarou.

“Fiz o possível para ficar, ninguém me pediu para jogar de graça. Pediram para reduzir meu salário em 50% e eu aceitei sem problema. Estávamos dispostos a ajudar o clube. O desejo meu e da minha família era continuar em Barcelona. Por isso, achei inadequadas as palavras do presidente”, explicou. Messi vira trunfo em campanha eleitoral O novo outdoor deixa claro que Ciria quer causar impacto imediato na corrida eleitoral. Ele já declarou outras vezes que pretende trabalhar pelo retorno de Messi ao clube. “Precisamos de Leo Messi e faremos o que for necessário para que ele volte”, afirmou o pré-candidato anteriormente. Nesta quarta, reforçou a ideia: “Com este placar, representamos o desejo de milhares de sócios. Vamos fazer de tudo”.