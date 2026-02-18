Mercado de quarta (18): bomba no Vasco e anúncio no Cruzeiro

Mercado de quarta (18): bomba no Vasco e anúncio no CruzeiroMeia Philippe Coutinho pede para rescindir contrato com o Cruz-Maltino; Bruno Rodrigues é do Cruzeiro, e Santos quer zagueiro
A quarta-feira de cinzas (18/2) chegou como uma bomba no mercado da bola. Ao menos, no Vasco, onde o capitão e camisa 10 Philippe Coutinho pediu para sair. O Cruzeiro, enfim, anunciou o retorno de um atacante, enquanto o Santos segue a saga por um zagueiro. Saiba mais do mercado aqui no Jogada10!
LEIA MAIS: Equipe de Prestianni limita interações nas redes após acusação de racismo contra Vini Jr
Coutinho pede rescisão com o Vasco
A trajetória de Philippe Coutinho no Vasco caminha para um desfecho precoce. Isso porque o ídolo cruz-maltino manifestou o desejo de rescindir seu contrato antes do prazo final, o que reflete o clima de instabilidade sobre sua permanência em São Januário.
De acordo com o Canal Atenção Vascaínos!, o meia solicitou o encerramento do vínculo devido às críticas dos torcedores. Nesse sentido, a pressão externa atingiu o ápice após a torcida vaiar o jogador na derrota contra o Bahia e no duelo contra o Volta Redonda, no último sábado (14).
Cruzeiro anuncia retorno de atacante
O Cruzeiro anunciou no começo da tarde desta quarta o retorno de Bruno Rodrigues, atacante de 28 anos. O jogador, que brilhou com a camisa celeste entre 202 e 2023, chega por empréstimo junto ao Palmeiras.
No Verdão, o atacante sofreu com inúmeras lesões, participando de apenas 17 partidas desde que chegou, em janeiro de 2024. Ao todo, marcou somente dois gols em sua passagem pelo Allianz Parque, perdendo espaço e tornando-se transferível.
✍ SEJA BEM-VINDO,Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags