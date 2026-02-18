Mercado de quarta (18): bomba no Vasco e anúncio no Cruzeiro

Meia Philippe Coutinho pede para rescindir contrato com o Cruz-Maltino; Bruno Rodrigues é do Cruzeiro, e Santos quer zagueiro / Crédito: Jogada 10

A quarta-feira de cinzas (18/2) chegou como uma bomba no mercado da bola. Ao menos, no Vasco, onde o capitão e camisa 10 Philippe Coutinho pediu para sair. O Cruzeiro, enfim, anunciou o retorno de um atacante, enquanto o Santos segue a saga por um zagueiro. Saiba mais do mercado aqui no Jogada10!

Coutinho pede rescisão com o Vasco A trajetória de Philippe Coutinho no Vasco caminha para um desfecho precoce. Isso porque o ídolo cruz-maltino manifestou o desejo de rescindir seu contrato antes do prazo final, o que reflete o clima de instabilidade sobre sua permanência em São Januário.