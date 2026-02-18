Kings League: Capim FC prepara recepção especial para trio espanhol em aeroporto

Gerard Nolla, Álex Guti e Dani Liñares desembarcam no país nesta quarta e elevam expectativa para o segundo split / Crédito: Jogada 10

O Capim FC promete transformar a chegada de seus novos reforços em um verdadeiro evento. Nesta quarta-feira (18/2), Gerard Nolla, Álex Guti e Dani Liñares desembarcam no Brasil para iniciar a trajetória pelo clube no segundo split da Kings League Brasil. Nas redes sociais, o Capim FC convocou a torcida para recepcionar o trio no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a partir das 19h. A ação ganhou o nome de “AeroCapim” e simboliza o peso das contratações internacionais, vistas internamente como decisivas para elevar o patamar competitivo da equipe na sequência da temporada.

Os reforços do Capim para a Kings League Brasil Entre os reforços, Dani Liñares chega para dar mais qualidade ao meio-campo. O jogador vinha defendendo o Ultimate Móstoles, da Espanha, onde se destacou pela precisão nos passes e pela capacidade de finalizar de média distância. Pela Seleção Espanhola na Kings League Nations, Liñares teve papel importante ao longo da campanha, com três gols e quatro assistências.