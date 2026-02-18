Kings League: Capim FC prepara recepção especial para trio espanhol em aeroporto

Kings League: Capim FC prepara recepção especial para trio espanhol em aeroportoGerard Nolla, Álex Guti e Dani Liñares desembarcam no país nesta quarta e elevam expectativa para o segundo split
O Capim FC promete transformar a chegada de seus novos reforços em um verdadeiro evento. Nesta quarta-feira (18/2), Gerard Nolla, Álex Guti e Dani Liñares desembarcam no Brasil para iniciar a trajetória pelo clube no segundo split da Kings League Brasil.
Nas redes sociais, o Capim FC convocou a torcida para recepcionar o trio no Aeroporto Internacional de Guarulhos, a partir das 19h. A ação ganhou o nome de “AeroCapim” e simboliza o peso das contratações internacionais, vistas internamente como decisivas para elevar o patamar competitivo da equipe na sequência da temporada.
Os reforços do Capim para a Kings League Brasil
Entre os reforços, Dani Liñares chega para dar mais qualidade ao meio-campo. O jogador vinha defendendo o Ultimate Móstoles, da Espanha, onde se destacou pela precisão nos passes e pela capacidade de finalizar de média distância. Pela Seleção Espanhola na Kings League Nations, Liñares teve papel importante ao longo da campanha, com três gols e quatro assistências.
Já Gerard Nolla desembarca no país com status de referência ofensiva. Após passagem marcante pelo Los Troncos, o atacante se consolidou como um dos principais artilheiros da modalidade. Além disso, foi protagonista na conquista do título mundial de clubes da Kings League na última temporada e terminou a Nations entre os goleadores da seleção espanhola.
Fechando o pacote, Álex Guti chega com um currículo ainda mais expressivo. Afinal, bicampeão mundial de clubes pela Kings League, com títulos por Porcinos e Los Troncos, o atleta também ostenta a braçadeira de capitão da Seleção Espanhola. Além disso, na Nations, voltou a ser destaque técnico e agora terá, no Capim FC, sua primeira experiência atuando no Brasil.