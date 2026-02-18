Jogadores se mobilizam em apoio a Vini Jr após denúncia de racismo na Champions

Camisa 7 merengue recebeu apoio em massa depois de acusar Prestianni, do Benfica, de ofensas racistas durante a vitória espanhola em Portugal

Vini Jr. transformou a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, pela Champions League, em um novo capítulo da discussão sobre racismo no futebol europeu. Autor do gol no Estádio da Luz, o atacante denunciou ofensas discriminatórias durante a partida, paralisada para cumprir o protocolo antirracista, e recebeu manifestações de apoio de atletas e personalidades do esporte.

Após marcar o único gol do confronto, o brasileiro acusou o meia argentino Gianluca Prestianni de racismo. A arbitragem então acionou o protocolo antirracismo da Fifa e interrompeu o jogo por dez minutos. Após o período, sem adotar qualquer medida adicional, a equipe reiniciou a partida — uma vez que o argentino cobriu a boca ao falar com o atacante.