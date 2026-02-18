Jogador do Benfica afirma ter ofendido Vini Jr de outra maneira, conta Tchaouméni

Jogador do Benfica afirma ter ofendido Vini Jr de outra maneira, conta TchaouméniVolante francês do Real Madrid-ESP comentou que Gonzalo Prestrianni garante que não chamou brasileiro de macaco
O volante Tchouaméni, do Real Madrid-ESP, revelou que Gonzalo Prestianni, do Benfica-POR admitiu ter usado um insulto homofóbico contra Vini Jr. Entretanto, o brasileiro sustenta que foi alvo de racismo.
A polêmica começou logo após Vini Jr. marcar o gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica. O lance ocorreu no Estádio da Luz.
“Isto não pode acontecer. O Vinícius nos disse que o rapaz lhe chamou de macaco, com a camisa por cima da boca. Depois, o rapaz (Prestianni) garantiu que não disse nada disso, que o chamou de “viado”. Conversamos como equipe e o Vini disse que tínhamos que continuar jogando. Não sei o que dizer. Vamos conversar. Isso não pode acontecer”, declarou.
Racismo com Vini Jr.
Durante a comemoração, jogadores do time luso confrontaram o atacante perto da torcida organizada. Por causa do tumulto, o árbitro puniu o brasileiro com amarelo.
Na sequência, Vinícius Júnior denunciou ofensas racistas vindas da lateral do campo. A reclamação gerou uma nova e intensa confusão generalizada entre os atletas.
Diante do cenário, o juiz acionou imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa. A partida permaneceu paralisada por dez minutos para conter os ânimos exaltados.
Nesse intervalo, Mbappé e Tchouaméni ampararam o companheiro. Até o técnico José Mourinho conversou com o atacante brasileiro enquanto as comissões técnicas discutiam ruidosamente.
Vini Jr. foi o grande protagonista do triunfo do Real Madrid no Estádio da Luz. Além de garantir o 1 a 0 sobre o Benfica com um belo gol, o atacante brasileiro dominou as manchetes internacionais por sua postura firme ao confrontar atos de racismo sofridos em campo.