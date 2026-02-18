Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogador do Benfica afirma ter ofendido Vini Jr de outra maneira, conta Tchaouméni

Volante francês do Real Madrid-ESP comentou que Gonzalo Prestrianni garante que não chamou brasileiro de macaco
O volante Tchouaméni, do Real Madrid-ESP, revelou que Gonzalo Prestianni, do Benfica-POR admitiu ter usado um insulto homofóbico contra Vini Jr. Entretanto, o brasileiro sustenta que foi alvo de racismo.

A polêmica começou logo após Vini Jr. marcar o gol da vitória do Real Madrid sobre o Benfica. O lance ocorreu no Estádio da Luz.

“Isto não pode acontecer. O Vinícius nos disse que o rapaz lhe chamou de macaco, com a camisa por cima da boca. Depois, o rapaz (Prestianni) garantiu que não disse nada disso, que o chamou de “viado”. Conversamos como equipe e o Vini disse que tínhamos que continuar jogando. Não sei o que dizer. Vamos conversar. Isso não pode acontecer”, declarou.

Racismo com Vini Jr.

Durante a comemoração, jogadores do time luso confrontaram o atacante perto da torcida organizada. Por causa do tumulto, o árbitro puniu o brasileiro com amarelo.

Na sequência, Vinícius Júnior denunciou ofensas racistas vindas da lateral do campo. A reclamação gerou uma nova e intensa confusão generalizada entre os atletas.

LEIA MAIS: Vini Jr vira destaque na imprensa internacional com golaço e denúncia de racismo

Diante do cenário, o juiz acionou imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa. A partida permaneceu paralisada por dez minutos para conter os ânimos exaltados.

Nesse intervalo, Mbappé e Tchouaméni ampararam o companheiro. Até o técnico José Mourinho conversou com o atacante brasileiro enquanto as comissões técnicas discutiam ruidosamente.

Vini Jr. foi o grande protagonista do triunfo do Real Madrid no Estádio da Luz. Além de garantir o 1 a 0 sobre o Benfica com um belo gol, o atacante brasileiro dominou as manchetes internacionais por sua postura firme ao confrontar atos de racismo sofridos em campo.

