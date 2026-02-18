Internacional tem prazo para confirmar presença na Copa Sul-Sudeste

Colorado tem até o fim desta quinta para informar a CBF / Crédito: Jogada 10

Ao mesmo tempo que terminou o Brasileirão 2025 na 16ª colocação e escapou do rebaixamento para a segunda divisão, o Internacional foi um dos classificados para a disputar a primeira edição da Copa Sul-Sudeste, novo torneio criado pela CBF. A competição é uma novidade da CBF no calendário nacional e será disputada entre os dias 25 de março e 7 de junho por 12 clubes das regiões Sul e Sudeste, respectivamente.

Em resumo, por não ter se classificado para competições da CONMEBOL, o Internacional é um dos times classificados para a competição. No entanto, o Colorado ainda não confirmou sua participação. De acordo com informações publicadas pelo portal ‘Zero Hora’, o Internacional tem até às 17h desta quinta-feira, dia 19, para informar a CBF se vai participar ou não da competição. Assim sendo, caso o clube desista de jogar a Sul-Sudeste, a vaga será herdada pelo Caxias. Entenda a Copa Sul-Sudeste Como uma forma de dar mais calendário a equipes que não se classificam para competições CONMEBOL, a CBF criou a Copa Sul-Sudeste. O campeão do torneio garante vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2027.

A competição conta com 12 clubes, divididos em grupos A e B, que se enfrentam nesta primeira fase, em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para a semifinal. Os jogos serão disputados em ida e volta, entre o primeiro do Grupo A e o segundo do Grupo B. Sendo assim, os mandos de campo dos jogos de volta serão dos clubes de melhor campanha. Clubes classificados para a competição: América e Tombense (MG); Operário e Cianorte (PR); Volta Redonda e Sampaio Corrêa (RJ); Avaí e Chapecoense (SC); São Bernardo e Novorizontino (SP); Juventude e Internacional (RS).