Homenagem ousada no desfile: Virginia usa detalhe curioso no corpo para Vini Jr

Rainha da bateria da Grande Rio aposta em fantasia sensual e usa pedrinhas em local inusitado para lembrar Vini Jr / Crédito: Jogada 10

Virgínia Fonseca resolveu inovar em uma homenagem a Vini Jr durante o desfile da Grande Rio, escola em que ela foi rainha da bateria. Com uma fantasia vermelha (uma das cores da escola) e em que esbanjava sensualidade, ela veio com um apetrecho em um local muito inusitado. Ela colocou pedrinhas em um dos dentes caninos, formando um desenho do número 7, a camisa que Vini usa no Real Madrid. “É uma homenagem ao meu namorado. E hoje ele fez um golaço na vitória do Real Madrid”, disse Virgínia, que mostrou que não anda perdendo nenhum jogo do brasileiro.

Durante o desfile muito bom da escola, que trouxe o tema Manguebeat, Virgínia, à frente da bateria (fantasiada para apresentar a ala Tambores do Lamento Negro), fez a sua estreia, cumprindo um papel correto, sem evoluções mais ousadas e com passos de samba básicos.

O casal anda valorizando ações nas redes. Pela manhã desta terça-feira de Carnaval, Vini presenteou Virgínia mandando enviar um café da manhã com bandeja, com pétalas de rosas e até um tênis customizado com as cores da Grande Rio. Virginia brilha na avenida e Vini no gramado. Mas sofre racismo Já Vini provavelmente acompanhou pela TV o desfile da namorada. Antes, ele se tornou o protagonista da rodada da repescagem da Champions, não apenas por causa do golaço que decidiu o 1 a 0 sobre o Benfica, em Lisboa, nem pelo fato de ser o melhor em campo, mas por sofrer um insulto racista. Logo após fazer o gol, aos cinco minutos do segundo tempo, ele foi comemorar junto à bandeirinha de escanteio. Fez uma dancinha, mas ali é o local da maior organizada do Benfica, que começou a vaiar o jogador. Os jogadores do Benfica foram para cima de Vini e ocorreu um empurra-empurra. Vini levou amarelo pela comemoração. Mas, pouco antes do jogo retornar, o árbitro foi chamado de macaco. “Eu escutei o camisa 25, um jogador que me recuso a chamar pelo nome, xingar Vini Junior de macaco cinco vezes. Ele colocou a camisa tampando a boca para que as imagens não aparecessem.” Vini foi até o árbitro, relatou o ocorrido e o juiz abriu o protocolo de racismo. O jogo parou cinco minutos antes de reiniciar. Vini, apesar de vaiado cada vez que pegava na bola, seguiu jogando muito bem e quase fez mais um gol.