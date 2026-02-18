Flamengo voltará com titulares contra o Lanús (ARG)

Após usar time mesclado contra o Botafogo, em classificação no Carioca, Filipe Luís "convoca" a cavalaria do Rubro-Negro para a Recopa

O Flamengo terá modificações no time titular para o jogo de ida desta quinta-feira (19/2) contra o Lanús (ARG), pela final da Recopa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (18/2), véspera do confronto, o Rubro-Negro encerrou a preparação em treino realizado na Casa Amarilla, CT reformado do Boca Juniors, em Buenos Aires.

Dessa forma, de acordo com o “ge”, haverá mudanças em relação à escalação utilizada na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no último domingo (15/2), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Na ocasião, o técnico Filipe Luís optou por um time mesclado, a fim de preservar os principais jogadores para a final da Recopa.