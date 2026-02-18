Flamengo voltará com titulares contra o Lanús (ARG)Após usar time mesclado contra o Botafogo, em classificação no Carioca, Filipe Luís "convoca" a cavalaria do Rubro-Negro para a Recopa
O Flamengo terá modificações no time titular para o jogo de ida desta quinta-feira (19/2) contra o Lanús (ARG), pela final da Recopa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (18/2), véspera do confronto, o Rubro-Negro encerrou a preparação em treino realizado na Casa Amarilla, CT reformado do Boca Juniors, em Buenos Aires.
Dessa forma, de acordo com o “ge”, haverá mudanças em relação à escalação utilizada na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no último domingo (15/2), pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Na ocasião, o técnico Filipe Luís optou por um time mesclado, a fim de preservar os principais jogadores para a final da Recopa.
Assim, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, de Arrascaeta, Carrascal, Cebolinha e Pedro devem voltar à equipe. Uma dúvida, no entanto, é na ponta direita, já que Gonzalo Plata, suspenso, não pode ir a campo. Assim, Evertton Araújo e Luiz Araújo disputam vaga. Caso o primeiro seja escolhido, Paquetá – titular contra o Botafogo – deve assumir a ponta direita. Se a opção for pelo segundo, o camisa 20 seguirá no meio.
Confira, então, o provável time titular do Flamengo para o duelo contra os argentinos do Lanús, em Buenos Aires: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Paquetá e de Arrascaeta; Carrascal (Luiz Araújo), Cebolinha e Pedro.