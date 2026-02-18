Ferj define datas, locais e horários da semifinal do Carioca

Ferj define datas, locais e horários da semifinal do CariocaJogos de ida entre Fluminense x Vasco, e Madureira x Flamengo serão no domingo (22/2); clássico, aliás, será no Nilton Santos
A Ferj definiu nesta quarta-feira (18/2) as informações dos jogos da semifinal do Campeonato Carioca 2026. Com os duelos conhecidos já desde segunda (16/2), quando o Fluminense avançou diante do Bangu, a Federação do Rio, enfim, divulgou onde e quando serão os duelos.
De um lado da semifinal, há o clássico entre Fluminense e Vasco. Por determinação da Ferj, o jogo de ida (mando do Cruz-Maltino) ocorrerá no estádio do Botafogo, o Nilton Santos, no domingo, às 18h (de Brasília). Neste mesmo dia, mas às 20h30, e no Maracanã, o Flamengo recebe o Madureira.
Já a volta ocorrerá em dias separados. Afinal, no domingo (1º/3), Fluminense e Vasco decidem o primeiro finalista no Maracanã, às 18h. Este jogo, aliás, conta com mando do Flu. Já na segunda (2/3), às 21h, é a vez de o Flamengo “visitar” o Madureira no Maracanã. Lembrando que a única vantagem da semifinal está na decisão “em casa” no jogo da volta.
Isso significa que, havendo empate no saldo de gols após as duas partidas, a definição dos classificados sairá nos pênaltis. Posteriormente, os times que avançarem se encontram na decisão, no dia 8 de março (jogo único), também no Maracanã. O horário, porém, ainda não tem definição por parte da Ferj. O campeão carioca levará para casa R$ 10 milhões pelo título, além das cotas por participação e das outras fases.