Ferj define datas, locais e horários da semifinal do Carioca

Jogos de ida entre Fluminense x Vasco, e Madureira x Flamengo serão no domingo (22/2); clássico, aliás, será no Nilton Santos

A Ferj definiu nesta quarta-feira (18/2) as informações dos jogos da semifinal do Campeonato Carioca 2026. Com os duelos conhecidos já desde segunda (16/2), quando o Fluminense avançou diante do Bangu, a Federação do Rio, enfim, divulgou onde e quando serão os duelos. De um lado da semifinal, há o clássico entre Fluminense e Vasco. Por determinação da Ferj, o jogo de ida (mando do Cruz-Maltino) ocorrerá no estádio do Botafogo, o Nilton Santos, no domingo, às 18h (de Brasília). Neste mesmo dia, mas às 20h30, e no Maracanã, o Flamengo recebe o Madureira.

