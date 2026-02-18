Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ferdinand denuncia vídeo de torcedores do Benfica em ataques racistas contra Vini Jr.

Ídolo do Manchester United-ING, inglês postou nas redes sociais a torcida portuguesa xingando o brasileiro de forma racista
Autor Jogada 10
O atacante Vini Jr. dominou os holofotes no triunfo do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, mas não apenas pelo desempenho técnico. O ex-zagueiro Rio Ferdinand, ídolo do Manchester United com mais de 700 jogos na carreira, utilizou suas redes sociais para denunciar a conduta de parte da torcida local. 

Logo após o apito final, a repercussão ganhou força fora das quatro linhas. Ferdinand compartilhou imagens que mostram torcedores do Benfica imitando macacos em direção ao atacante madridista.

Futebol Internacional vini jr

