Ferdinand denuncia vídeo de torcedores do Benfica em ataques racistas contra Vini Jr.Ídolo do Manchester United-ING, inglês postou nas redes sociais a torcida portuguesa xingando o brasileiro de forma racista
O atacante Vini Jr. dominou os holofotes no triunfo do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, mas não apenas pelo desempenho técnico. O ex-zagueiro Rio Ferdinand, ídolo do Manchester United com mais de 700 jogos na carreira, utilizou suas redes sociais para denunciar a conduta de parte da torcida local.
Logo após o apito final, a repercussão ganhou força fora das quatro linhas. Ferdinand compartilhou imagens que mostram torcedores do Benfica imitando macacos em direção ao atacante madridista.