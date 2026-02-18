Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Equipe de Prestianni limita interações nas redes após acusação de racismo contra Vini Jr

Meio-campista argentino nega a acusação de injúria racial feita pelo atacante durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, pela Champions
A equipe de Gianluca Prestianni bloqueou o acesso aos comentários do Instagram do meia argentino após a denúncia feita por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0, em Lisboa. Em meio à forte repercussão mundial do caso, a medida visa conter possíveis ataques em massa ao argentino nas redes sociais.

Com o bloqueio, a equipe limitou a interação de usuários na conta do atleta — fronteirando o acesso a seguidores em comum. O Benfica, por sua vez, tem usado seu perfil na plataforma para demonstrar apoio irrestrito ao meio-campista.

O lance que desencadeou a denúncia aconteceu no segundo tempo, após o gol que definiu o placar pelo playoff da Champions League. Autor do gol, o brasileiro se estranhou com Gianluca e tomou amarelo pela comemoração. O árbitro François Letexier estava prestes a reiniciar a partida quando o atacante relatou a ofensa atribuída ao adversário.

Após a denúncia, François Letexier interrompeu o jogo para aplicar o Protocolo Antirracismo. A paralisação durou menos de 10 minutos, enquanto jogadores discutiam em campo. Depois, o árbitro autorizou o recomeço da partida.

A UEFA informou nesta quarta-feira (18) que os relatórios oficiais da partida estão em análise. Segundo a entidade, “caso seja reportado algo, serão abertas as respectivas investigações”. O comunicado também esclarece que, em caso de sanções disciplinares, as medidas estarão disponíveis no site oficial.

Prestianni rebate versão

O atacante reiterou a acusação publicamente após a partida, também em seu Instagram. Além disso, o atacante conta com o apoio de Mbappé, que afirmou ter ouvido o argentino se referir a Vini como macaco por cinco vezes.

Em contrapartida, Gianluca negou a acusação e, inclusive, lamentou as “ameaças” sofridas por jogadores merengues. “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas contra o jogador Vinicius Junior, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido”, iniciou.

“Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi de jogadores do Real Madrid”, completou. De fundo, o meio-campista usou uma foto ao lado do brasileiro.

 

