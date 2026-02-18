Equipe de Prestianni limita interações nas redes após acusação de racismo contra Vini Jr

Meio-campista argentino nega a acusação de injúria racial feita pelo atacante durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica, pela Champions / Crédito: Jogada 10

A equipe de Gianluca Prestianni bloqueou o acesso aos comentários do Instagram do meia argentino após a denúncia feita por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0, em Lisboa. Em meio à forte repercussão mundial do caso, a medida visa conter possíveis ataques em massa ao argentino nas redes sociais. Com o bloqueio, a equipe limitou a interação de usuários na conta do atleta — fronteirando o acesso a seguidores em comum. O Benfica, por sua vez, tem usado seu perfil na plataforma para demonstrar apoio irrestrito ao meio-campista.

O lance que desencadeou a denúncia aconteceu no segundo tempo, após o gol que definiu o placar pelo playoff da Champions League. Autor do gol, o brasileiro se estranhou com Gianluca e tomou amarelo pela comemoração. O árbitro François Letexier estava prestes a reiniciar a partida quando o atacante relatou a ofensa atribuída ao adversário.