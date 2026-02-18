Cruzeiro anuncia a contratação de Bruno Rodrigues

A quarta-feira de Cinzas da torcida cruzeirense ganhou um tom azul de um velho conhecido. No início desta tarde, o Cruzeiro anunciou o retorno do atacante Bruno Rodrigues, em uma transferência por empréstimo junto ao Palmeiras até o final da temporada.

Bruno Rodrigues foi atacante do Cruzeiro entre 2022 e 2023, e deixou a Raposa rumo ao Palmeiras em 2024. No entanto, por conta de uma grave lesão, pouco jogou pelo clube paulista. Agora, o atacante retorna ao clube mineiro para tentar repetir as atuações da primeira passagem na Toca da Raposa.