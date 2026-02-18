Craque Neto ataca Kings League e é rebatido por presidente do Dendele

Ao vivo, o apresentador afirmou que jogadores da modalidade “não teriam espaço nem na várzea”. Além disso, sustentou que eles jamais seriam atletas de futebol profissional. Contudo, as declarações rapidamente repercutiram nas redes sociais e provocaram reação direta de personagens ligados à liga.

O debate em torno da Kings League ganhou novos capítulos nesta semana. Durante o programa Donos da Bola na última quinta-feira (12/2), exibido pelo Grupo Bandeirantes, Craque Neto disparou críticas ao torneio, debatendo o nível técnico dos atletas que disputam a competição.

Poucas horas depois, em uma live, Luqueta, presidente do Dendele, respondeu de forma dura às falas do ex-jogador. Aliás, o streamer criticou o comportamento de Neto e não poupou palavras ao comentar o histórico recente do apresentador.

“Ô Craque Neto, com todo o respeito à tua carreira como apresentador, como jogador também, com todo o respeito, cara, tu precisa de um belo vai tomar no ** irmão, todo mundo tem medo de você, medo de ser processado, entendeu? Tu vive falando mal do Neymar, que é o cara que seu filho é fã. Tu tem que deixar o cara bem de cabeça pra ele jogar a Copa do Mundo, não ficar tentando fod** a mentalidade do cara em ano de Copa do Mundo, não, ô seu mer**. Falar que jogador de Kings League não joga bola, que não viu bola. Vai jogar tu então, tu no auge da tua carreira, não jogava Kings League.”

Neto solta mais críticas à Kings League

A resposta inflamou ainda mais a discussão. No dia seguinte, Neto voltou ao tema em um programa na Rádio Bandeirantes. Sem recuar, o apresentador retrucou diretamente Luqueta e reforçou seu desprezo pelo torneio, além de fazer um comentário que envolveu a própria emissora.

“Tal de Luqueta, não sei se você sabe quem é esse rapaz, disse que eu não jogaria na Kings League. Que não joguei nada. Esse tipo de coisa que a gente tem que ouvir. Não sei nem o que é Kings League. Acho uma coisa ridícula. Se um dia a Band comprar (os direitos de transmissão) da Kings League, e pedir para eu fazer, não faço.”