Coutinho confirma saída do Vasco: “Momento de encerrar o ciclo”

Meio-campista e o Cruz-Maltino seguem processo de rescisão contratual, que tinha validade até o término do primeiro semestre / Crédito: Jogada 10

A relação entre o meio-campista Philippe Coutinho e o Vasco realmente terá um ponto final, conforme os relatos indicavam que não havia a possibilidade do jogador mudar de ideia sobre o pedido de rescisão contratual. A confirmação sobre o contexto veio depois do camisa 10 se manifestar através de suas redes sociais. Inclusive, em tom de despedida e ressaltando que sua passagem pelo Cruz-Maltino chegou ao fim. Confira a nota de Coutinho

“Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.

Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo o que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre!

Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento. Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil jamais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar a minha saúde mental. Isso dói muito. A verdade é que estou muito cansado mentalmente, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco”

Episódios que motivaram pedido de rescisão ao Vasco Até o momento, o Vasco ainda não se posicionou sobre o tema e tal situação deve ocorrer somente quando todos os detalhes jurídicos e a rescisão contratual já estiver assinada. Segundo informações dos bastidores, a pressão externa atingiu o ápice após a torcida vaiar o jogador na derrota contra o Bahia e no duelo contra o Volta Redonda, no último sábado (14). Durante essa última partida, inclusive, o técnico Fernando Diniz substituiu Coutinho ainda no intervalo, quando o Vasco perdia por 1 a 0. Como resultado, a mudança tática surtiu efeito imediato. Sem o camisa 10, a equipe subiu de rendimento, buscou o empate e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Para além do desempenho técnico, a ausência de Coutinho no banco de reservas durante o segundo tempo alimentou suspeitas sobre o desgaste interno.