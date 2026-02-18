Coutinho confirma saída do Vasco: “Momento de encerrar o ciclo”Meio-campista e o Cruz-Maltino seguem processo de rescisão contratual, que tinha validade até o término do primeiro semestre
A relação entre o meio-campista Philippe Coutinho e o Vasco realmente terá um ponto final, conforme os relatos indicavam que não havia a possibilidade do jogador mudar de ideia sobre o pedido de rescisão contratual. A confirmação sobre o contexto veio depois do camisa 10 se manifestar através de suas redes sociais. Inclusive, em tom de despedida e ressaltando que sua passagem pelo Cruz-Maltino chegou ao fim.
Confira a nota de Coutinho
“Eu pensei muito antes de escrever aqui. Pensei mesmo. Mas, pelo respeito, pelo carinho e pelo amor que eu tenho por vocês e por esse clube, eu senti que precisava vir aqui e falar de coração aberto.
Eu escolhi voltar para o Vasco porque eu amo esse clube. Amo tudo o que o Vasco representa na minha vida. Vestir essa camisa foi uma das escolhas mais importantes que eu já fiz. E, em cada treino, em cada jogo, eu dei o meu melhor. Sempre!
Nunca faltou entrega, nunca faltou vontade e comprometimento.
Ser julgado por inúmeras pessoas por algo que não faz parte do meu caráter é difícil jamais. Eu jamais desrespeitaria a torcida, meus companheiros e o Vasco. Nunca fiz isso em lugar nenhum por onde passei. Quem me conhece sabe disso. Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar a minha saúde mental. Isso dói muito.
A verdade é que estou muito cansado mentalmente, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto. Minha relação com o Vasco é de amor. E vai continuar sendo para sempre. Com o coração apertado, eu entendo que agora seja o momento de dar um passo para trás e encerrar esse ciclo no Vasco”
Episódios que motivaram pedido de rescisão ao Vasco
Até o momento, o Vasco ainda não se posicionou sobre o tema e tal situação deve ocorrer somente quando todos os detalhes jurídicos e a rescisão contratual já estiver assinada. Segundo informações dos bastidores, a pressão externa atingiu o ápice após a torcida vaiar o jogador na derrota contra o Bahia e no duelo contra o Volta Redonda, no último sábado (14).
Durante essa última partida, inclusive, o técnico Fernando Diniz substituiu Coutinho ainda no intervalo, quando o Vasco perdia por 1 a 0. Como resultado, a mudança tática surtiu efeito imediato. Sem o camisa 10, a equipe subiu de rendimento, buscou o empate e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis. Para além do desempenho técnico, a ausência de Coutinho no banco de reservas durante o segundo tempo alimentou suspeitas sobre o desgaste interno.
O jogador não retornou para acompanhar o restante do jogo com os companheiros, o que sinalizou um possível rompimento com o grupo. Douglas Luiz, outra revelação da base do Gigante da Colina e que defende o Aston Villa, onde atuou ao lado de Coutinho, se posicionou em defesa do antigo companheiro.
“Ninguém mais do que você sabe de tudo que abdicou pra estar de volta, não souberam valorizar uma joia de casa, inacreditável”, ressaltou o volante.
