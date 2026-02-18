Corinthians visita Athletico-PR embalado por retrospecto recente positivo

Timão encara o Furacão nesta quinta, na Arena da Baixada, em duelo atrasado da segunda rodada do Brasileirão

Athletico-PR e Corinthians medem forças nesta quinta-feira (19/2), às 19h30, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Embora atue fora de casa, o Timão chega confiante. Afinal, desde 2019, o histórico recente no estádio curitibano favorece o Alvinegro.

Nesse recorte, foram sete partidas, com quatro vitórias do Corinthians, dois empates e apenas uma derrota diante do Athletico-PR. O dado ganha ainda mais peso quando se observa o último encontro no local. Em 2025, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians venceu por 1 a 0. Dias depois, confirmou a vaga em Itaquera com novo triunfo, por 2 a 0.