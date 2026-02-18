Corinthians visita Athletico-PR embalado por retrospecto recente positivo

Corinthians visita Athletico-PR embalado por retrospecto recente positivoTimão encara o Furacão nesta quinta, na Arena da Baixada, em duelo atrasado da segunda rodada do Brasileirão
Athletico-PR e Corinthians medem forças nesta quinta-feira (19/2), às 19h30, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Embora atue fora de casa, o Timão chega confiante. Afinal, desde 2019, o histórico recente no estádio curitibano favorece o Alvinegro.
Nesse recorte, foram sete partidas, com quatro vitórias do Corinthians, dois empates e apenas uma derrota diante do Athletico-PR. O dado ganha ainda mais peso quando se observa o último encontro no local. Em 2025, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Corinthians venceu por 1 a 0. Dias depois, confirmou a vaga em Itaquera com novo triunfo, por 2 a 0.
Além disso, o retrospecto histórico como visitante também sorri para o Timão. Em 34 confrontos disputados com mando do Athletico-PR, o clube do Parque São Jorge soma 13 vitórias, contra 11 do Furacão, além de dez empates. Considerando todos os duelos entre as equipes, a vantagem segue alvinegra: em 65 jogos, são 26 vitórias corintianas, 17 dos paranaenses e 22 empates.
No cenário atual do Brasileirão, as campanhas são distintas. O Corinthians soma três pontos em dois jogos, após derrota para o Bahia e vitória sobre o RB Bragantino. Já o Athletico-PR aparece com seis pontos, embalado por triunfos diante de Internacional e Santos.
