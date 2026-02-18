Cauly é apresentado e explica escolha pelo São Paulo: ”Não pensei duas vezes”

Novo camisa 80, meia-atacante fala em disputa saudável, boa condição física e vontade de escrever história no Tricolor / Crédito: Jogada 10

O São Paulo apresentou nesta quarta-feira (18/2) o meia-atacante Cauly como novo reforço para a temporada. Vindo do Bahia, o jogador vestirá a camisa 80 e falou pela primeira vez como atleta do Tricolor. Em tom confiante, destacou a felicidade pela chegada, a preparação física e o desejo de contribuir rapidamente em campo. Logo no início, Cauly descreveu a sensação de desembarcar no Morumbi e revelou que vem acompanhando os jogos do São Paulo. Além disso, acredita que, ao analisar as partidas, o Tricolor tem tudo para se beneficiar com sua chegada.

“Quero agradecer à minha família que sempre me apoiou e em breve estarão aqui. Estou muito feliz e ansioso para jogar logo. Como o Rui Costa falou, é um ambiente muito saudável e me sinto realizado”, disse. Venho acompanhando os últimos jogos, o time vem mostrando a qualidade que tem. E o clube ganha com minha chegada para uma disputa saudável. Vou me dedicar o máximo possível para agregar e trazer coisas boas”, disse Cauly.

Sobre a parte física, Cauly garantiu que chega pronto para competir. Mesmo sem sequência recente de jogos, o jogador afirmou estar bem condicionado. “Quando as conversas foram avançando, não fui mais relacionado para os jogos do Bahia. Mas me sinto muito bem, já fiz uma parte dos treinamentos com a equipe e treinei em separado também. Fiz a pré-temporada completa e dois jogos também. Espero estar à disposição o mais rápido possível”. Cauly projeta parceria com Calleri e Luciano no São Paulo Por fim, Cauly projetou a parceria com Luciano e Calleri e reforçou o compromisso com o clube. Além disso, o jogador revelou a ansiedade que as negociações dessem certo de forma rápida.

“Vai ser um prazer jogar com esses craques. O grupo tem muita qualidade técnica. Vou trabalhar para ajudar e ficarei muito feliz se contribuir com gols e assistências. Desde as primeiras conversas, disse ao meu empresário que queria que tudo desse certo. É uma honra fazer parte de um clube com tanta história. Espero alcançar minhas metas e escrever uma bela história aqui”, completou o meia. Veja outras respostas de Cauly: Pouco espaço no Bahia “Na última temporada não foi a minha melhor esportivamente. Nas anteriores tive uma minutagem mais alta. Mas não foi totalmente negativa, fui importante em muitos jogos. Mas é fato que a minutagem abaixou, na minha visão devido ao esquema tático que mudou, não tinha mais a função de meia. Me sinto bem e quando a gente se sente bem é quando conseguimos performar da melhor forma possível.”

Início na Alemanha “Cresci na Alemanha, um país de muita disciplina. Isso me ajudou muito taticamente e tecnicamente. Levo essa ética de trabalho até hoje. Também cresci como pessoa. Tenho um jeito mais fechado, e a mídia lá é diferente. Precisei aprender quando cheguei aqui.” Rafinha e Rui Costa