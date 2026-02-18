Caso Vini Jr: Apoio institucional a Prestianni provoca ”massacre” ao Benfica nas redes

Caso Vini Jr: Apoio institucional a Prestianni provoca ”massacre” ao Benfica nas redesClube português questionou publicamente a denúncia feita pelo camisa 7 do Real Madrid durante o duelo mata-mata pelo Champions League
O Benfica decidiu sustentar publicamente Gianluca Prestianni após a denúncia de racismo feita por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0, no Estádio da Luz. Com a postura institucional em apoio ao meio-campista e de questionamentos à acusação, o clube se tornou alvo de ataques e críticas severas nas redes sociais.
O episódio ocorreu logo após o gol que definiu o confronto, aos 50 minutos, enquanto Vinicius celebrava seu tento. Durante a comemoração, o brasileiro discutiu com Prestianni e procurou o árbitro François Letexier para relatar ofensas racistas por parte do meio-campista. A arbitragem, então, interrompeu o jogo para cumprir o protocolo antirracista.
Outros jogadores, como é o caso de Mbappé, também ouviram os xingamentos e corroboraram com a versão do camisa 7 merengue. Inclusive, Prestianni chegou a mencionar ”ameaças” de atletas em seu comunicado oficial nas redes — em que nega a acusação de racismo.
Benfica no alvo
A manifestação individual do meia ganhou mais impacto após o compartilhamento, em tom de apoio, nos perfis do clube. No X, por exemplo, a equipe portuguesa acumulou mais de 23 mil interações ao endossar a versão do jogador argentino, junto a um vídeo do suposto momento.
“Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram”, escreveu o clube. A repercussão negativa incluiu críticas de torcedores europeus e sul-americanos, que ainda cobraram providências internas.
Esse é um dos videos mais vergonhosos que eu já vi um clube oficial postar. Eu não consigo acreditar. https://t.co/HqsLEyZQPR
— debate y debate (@debateydebate) February 18, 2026
Vindo da página oficial de um clube é muito muito grave!@UEFA your silence… shameful https://t.co/75GKnA8sw4
— TigasDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente