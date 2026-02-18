Caso Vini Jr: Apoio institucional a Prestianni provoca ”massacre” ao Benfica nas redes

O Benfica decidiu sustentar publicamente Gianluca Prestianni após a denúncia de racismo feita por Vini Jr. durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0, no Estádio da Luz. Com a postura institucional em apoio ao meio-campista e de questionamentos à acusação, o clube se tornou alvo de ataques e críticas severas nas redes sociais.

O episódio ocorreu logo após o gol que definiu o confronto, aos 50 minutos, enquanto Vinicius celebrava seu tento. Durante a comemoração, o brasileiro discutiu com Prestianni e procurou o árbitro François Letexier para relatar ofensas racistas por parte do meio-campista. A arbitragem, então, interrompeu o jogo para cumprir o protocolo antirracista.