Brugge x Atlético de Madrid: Onde assistir, escalações e arbitragem

Brugge x Atlético de Madrid: Onde assistir, escalações e arbitragemJogo de ida pela repescagem da Champions e vale vaga nas oitavas. Os belgas, em casa, tentam bom resultado, mas os espanhois são favoritos
Brugge e Atlético de Madrid jogam nesta quarta-feira, 18/2, às 17h (de Brasília), no estádio Jan Breydel, em Bruges, pela partida de ida da repescagem da Champions League. Para chegar até este mata-mata, O Atlético terminou a fase de liga da Champions em 14º lugar, encerrando a sua participação com uma derrota em casa para o Bodo Glimt, uma zebra. A equipe somou 12 pontos. Já o Brugge, com 10 pontos, terminou em 20º lugar, garantindo a vaga neste playoff graças a uma vitória por 3 a 0 sobre o Olympique.
Onde assistir
Os canais TNT e HBO Max transmitem a partir das 17h (de Brasília).
Como chega o Brugge
O técnico croata Ivan Leko sabe que o time e a torcida estão motivados com a possibilidade de fazer um bom resultado neste jogo de ida e ir para Madri com uma vantagem importante. No entanto, prega total cuidado com um adversário que chega pressionado após a derrota sofrida no fim de semana para o Espanyol e que, mesmo assim, possui um elenco capaz de complicar.
“O Atlético é muito forte. Se caiu diante do Rayo, mostrou a sua força no jogo anterior, quando goleou o Barcelona por 4 a 0. Mas o nosso time vem de vitória no clássico. Nesta quarta-feira, o nosso estádio estará lotado. Isso nos dará mais confiança. E também sabemos que podemos ganhar.”
Ele dificilmente contará com o meia Lynnt Audoor. No restante, irá com força máxima para o duelo.
Como chega o Atlético de Madrid
O técnico Diego Simeone prega cautela. Ele sabe que, historicamente, o Atlético tem maior relevância do que o rival, mas reconhece que o Brugge mostrou muita qualidade na fase de liga. Além disso, ao jogar em casa, será um adversário ainda mais perigoso.
“Na Champions, todas as equipas são boas, não há nenhuma que seja má. Todas as situações que possam dar-te essa eficácia dão-te tranquilidade nos jogos. Todas as equipas são capazes de gerar dificuldade e como Brugge não será diferente.”
O treinador não confirmou a escalação;As maiores dúvidas estão no ataque. Lookman e Simeone (o filho do técnico) podem começar formando trio com Julián Álvarez e Alexander Sorloth
BRUGGE X ATLÉTICO DE MADRID
Liga dos Campeões- Repescagem (jogo de ida)
Data e horário: 18/2/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Jan Breydel, Bruges (BEL)
BRUGGE: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys; Stankovic, Onyedika, Vanaken; Forbs, Vermant, Diakhon; Técnico:
ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Hancko, Pubill e Ruggeri; Lookman, Koke, Llorente e Giuliano Simeone; Sorloth, Alvarez.Técnico Diego Simeone
Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)
Auxiliares: Mahbod Beig e Andreas Söderkvist (SUE)
VAR: Jarred Gillett (ING)