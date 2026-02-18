Brugge x Atlético de Madrid: Onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo de ida pela repescagem da Champions e vale vaga nas oitavas. Os belgas, em casa, tentam bom resultado, mas os espanhois são favoritos / Crédito: Jogada 10

Brugge e Atlético de Madrid jogam nesta quarta-feira, 18/2, às 17h (de Brasília), no estádio Jan Breydel, em Bruges, pela partida de ida da repescagem da Champions League. Para chegar até este mata-mata, O Atlético terminou a fase de liga da Champions em 14º lugar, encerrando a sua participação com uma derrota em casa para o Bodo Glimt, uma zebra. A equipe somou 12 pontos. Já o Brugge, com 10 pontos, terminou em 20º lugar, garantindo a vaga neste playoff graças a uma vitória por 3 a 0 sobre o Olympique. Onde assistir Os canais TNT e HBO Max transmitem a partir das 17h (de Brasília).

Como chega o Brugge O técnico croata Ivan Leko sabe que o time e a torcida estão motivados com a possibilidade de fazer um bom resultado neste jogo de ida e ir para Madri com uma vantagem importante. No entanto, prega total cuidado com um adversário que chega pressionado após a derrota sofrida no fim de semana para o Espanyol e que, mesmo assim, possui um elenco capaz de complicar.

“O Atlético é muito forte. Se caiu diante do Rayo, mostrou a sua força no jogo anterior, quando goleou o Barcelona por 4 a 0. Mas o nosso time vem de vitória no clássico. Nesta quarta-feira, o nosso estádio estará lotado. Isso nos dará mais confiança. E também sabemos que podemos ganhar.” Ele dificilmente contará com o meia Lynnt Audoor. No restante, irá com força máxima para o duelo. Como chega o Atlético de Madrid O técnico Diego Simeone prega cautela. Ele sabe que, historicamente, o Atlético tem maior relevância do que o rival, mas reconhece que o Brugge mostrou muita qualidade na fase de liga. Além disso, ao jogar em casa, será um adversário ainda mais perigoso.