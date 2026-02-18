Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Braithwaite volta a treinar e se aproxima de retorno no Grêmio

Atacante dinamarquês participou da atividade nesta quarta
A quarta-feira foi de novidade no CT Luiz Carvalho. A atividade do Grêmio contou com a presença do atacante dinamarquês Martin Braithwaite, recuperado de lesão. O jogador iniciou seu processo de recondicionamento físico.

Braithwaite está fora de combate desde setembro de 2025. O dinamarquês rompeu o tendão de Aquiles na partida diante do Mirassol, pelo Brasileirão da última temporada, e desde então está em recuperação.

LEIA MAIS: Grêmio faz mistério sobre possível retorno de Monsalve

Nesta quarta, o atacante iniciou o recondicionamento físico, no entanto, a previsão de momento é que seu retorno aos gramados seja apenas em março. Em imagens divulgadas pelo Grêmio, Braithwaite fez trabalhos com bola, correu, finalizou e se movimentou sem qualquer restrição.

Baixas no Grêmio

Por outro lado, enquanto Braithwaite foi a notícia boa no gramado, a nota triste fica pelas ausências de Willian e Tetê. De acordo com a ‘Zero Hora’, Tetê segue sendo avaliado pelo departamento médico do clube por conta de dores musculares e cansaço físico, e que não está fora de cogitação uma lesão muscular grau 1 na coxa.

Willian também não participou do treinamento desta quarta-feira por conta de dores musculares. O jogador deixou o gramado no intervalo do jogo de ida da semifinal do Gauchão diante do Juventude, e deve seguir fora de combate para o jogo de volta do próximo domingo.

