Botafogo terá duas novidades no time titular para encarar o Nacional, na Bolívia

Botafogo terá duas novidades no time titular para encarar o Nacional, na BolíviaMartin Anselmi deve promover a entradas de Kadir e do goleiro Léo Linck no time titular em jogo pela Copa Libertadores
O Botafogo inicia sua jornada na Copa Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), com mudanças estratégicas para encarar o Nacional Potosí e os 4.000 metros de altitude da Bolívia.
O técnico Martín Anselmi projeta uma equipe renovada e aposta na adaptação antecipada de peças-chave para suportar o ar rarefeito. Com esse objetivo em mente, a primeira grande mudança ocorre no gol, onde Léo Linck assume a titularidade no lugar de Neto.
Para garantir a segurança sob as traves, o arqueiro já treina em solo boliviano desde a última sexta-feira, visando mitigar os efeitos da altitude na velocidade da bola.
Além dos ajustes na defesa, o treinador também definiu novidades no setor ofensivo. Nessa frente, Kadir venceu a disputa interna com Matheus Martins. Ele herda a vaga do desfalque Arthur Cabral, consolidando a nova estrutura da equipe para o confronto.
Anselmi terá o retorno de Mateo Ponte para consolidar o sistema defensivo após sua recuperação física. Por outro lado, o setor central ainda é uma incógnita, já que o técnico mantém o mistério sobre quem ocupará o lugar de Danilo.
Até o momento, a disputa pela última vaga segue aberta entre a experiência de Marquinhos e o vigor de Arthur Novaes ou Jordan Barrera.
Altitude é vilã do Botafogo
Além do adversário em campo, o Alvinegro luta contra o trauma recente em solo sul-americano. Na edição de 2025, o clube caiu nas oitavas de final diante da LDU após sofrer com os 2.850 metros de Quito.
Na ocasião, a vitória magra por 1 a 0 no Rio de Janeiro ruiu diante do triunfo equatoriano por 2 a 0 na volta, marcando negativamente a estreia de Davide Ancelotti sob tais condições.
Agora, o desafio sobe de patamar, literalmente. Ao enfrentar quase o dobro da altitude do ano anterior, o Botafogo busca uma vitória que não apenas garanta os três pontos, mas que também enterre o “fantasma” das cidades elevadas no continente.