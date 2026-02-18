Botafogo terá duas novidades no time titular para encarar o Nacional, na Bolívia

Martin Anselmi deve promover a entradas de Kadir e do goleiro Léo Linck no time titular em jogo pela Copa Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Botafogo inicia sua jornada na Copa Libertadores de 2026 nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), com mudanças estratégicas para encarar o Nacional Potosí e os 4.000 metros de altitude da Bolívia.

O técnico Martín Anselmi projeta uma equipe renovada e aposta na adaptação antecipada de peças-chave para suportar o ar rarefeito. Com esse objetivo em mente, a primeira grande mudança ocorre no gol, onde Léo Linck assume a titularidade no lugar de Neto.

Para garantir a segurança sob as traves, o arqueiro já treina em solo boliviano desde a última sexta-feira, visando mitigar os efeitos da altitude na velocidade da bola.

Além dos ajustes na defesa, o treinador também definiu novidades no setor ofensivo. Nessa frente, Kadir venceu a disputa interna com Matheus Martins. Ele herda a vaga do desfalque Arthur Cabral, consolidando a nova estrutura da equipe para o confronto. Anselmi terá o retorno de Mateo Ponte para consolidar o sistema defensivo após sua recuperação física. Por outro lado, o setor central ainda é uma incógnita, já que o técnico mantém o mistério sobre quem ocupará o lugar de Danilo. Até o momento, a disputa pela última vaga segue aberta entre a experiência de Marquinhos e o vigor de Arthur Novaes ou Jordan Barrera.