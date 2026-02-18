Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragemTimão tenta arrancar no Brasileiro mesmo dividindo atenções com outras competições. Já o Furacão pode assumir a liderança do torneio
Athletico-PR e Corinthians medem forças nesta quinta-feira (19/2), às 19h30, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mandante, o Furacão ocupa a quinta posição na tabela, acumulando seis pontos com as duas vitórias que já conquistou até aqui. Do outro lado, o Timão é o 12º colocado, com três pontos e tenta embalar de vez no torneio de pontos corridos.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Record, Cazé TV e Premiere.
Como chega o Athletico-PR
Em sua temporada de retorno à elite do futebol brasileiro, o Athletico-PR começou bem e soma duas vitórias consecutivas neste início de campeonato. Aliás, o Furacão está na quinta colocação, com seis pontos, e pode assumir a liderança com um novo triunfo. Assim, o técnico Odair Hellmann deve manter o time que venceu o Santos, no último compromisso do Brasileirão. Luiz Gustavo pode voltar ao time titular, ocupando a vaga de Camilo Portilla. Além disso, Chiqueti, artilheiro do Paranaense, briga por um espaço no ataque. Contudo, não deve conseguir desbancar Viveros, Mendoz e Julimar neste momento.
Como chega o Corinthians
O Corinthians, por outro lado, ainda busca um caminho no Brasileirão, mas a divisão de atenção com o Paulistão e a Supercopa Rei vem custando caro para a equipe. Até aqui, o Timão perdeu na estreia para o Bahia, na Vila Belmiro, mas venceu o RB Bragantino, na Neo Química Arena, somando três pontos e ficando na 12° colocação. Para esta partida, Dorival Júnior não contará com Yuri Alberto. Afinal, o atacante se lesionou contra o São Bernardo, na última rodada do Paulistão, Além disso, Hugo e Breno Bidon seguem entregues ao departamento médico. Por conta das quartas de final do Estadual, o treinador deve mandar a campo uma equipe alternativa.
ATHLETICO-PR X CORINTHIANS
Campeonato Brasileiro– 2ª rodada
Data e horário: 19/2/2026 (sábado), às 19h30 (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
ATHLETICO-PR: Santos; Benavídez, Carlos Terán, Arthur Dias, Lucas Esquivel e Leonardo Derik; Zapelli e Luiz Gustavo (Portilla); Mendoza (Chiqueti), Julimar e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrill, Matheus Pereira e André Luiz; Gui Negão e Memphis Depay. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Schumacher Marques Gomes (PB)
VAR: Wagner Reway (SC)