Athletico-PR x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Timão tenta arrancar no Brasileiro mesmo dividindo atenções com outras competições. Já o Furacão pode assumir a liderança do torneio / Crédito: Jogada 10

Athletico-PR e Corinthians medem forças nesta quinta-feira (19/2), às 19h30, na Arena da Baixada, em jogo atrasado da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mandante, o Furacão ocupa a quinta posição na tabela, acumulando seis pontos com as duas vitórias que já conquistou até aqui. Do outro lado, o Timão é o 12º colocado, com três pontos e tenta embalar de vez no torneio de pontos corridos. Onde assistir A partida terá transmissão da Record, Cazé TV e Premiere.

Como chega o Athletico-PR Em sua temporada de retorno à elite do futebol brasileiro, o Athletico-PR começou bem e soma duas vitórias consecutivas neste início de campeonato. Aliás, o Furacão está na quinta colocação, com seis pontos, e pode assumir a liderança com um novo triunfo. Assim, o técnico Odair Hellmann deve manter o time que venceu o Santos, no último compromisso do Brasileirão. Luiz Gustavo pode voltar ao time titular, ocupando a vaga de Camilo Portilla. Além disso, Chiqueti, artilheiro do Paranaense, briga por um espaço no ataque. Contudo, não deve conseguir desbancar Viveros, Mendoz e Julimar neste momento.