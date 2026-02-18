Após vaias e substituição, Coutinho pede para rescindir com o Vasco

Ídolo tem contrato até o meio do ano e pode estar de saída de São Januário em momento conturbado / Crédito: Jogada 10

A trajetória de Philippe Coutinho no Vasco caminha para um desfecho precoce. Isso porque o ídolo cruz-maltino manifestou o desejo de rescindir seu contrato antes do prazo final, o que reflete o clima de instabilidade sobre sua permanência em São Januário. De acordo com o Canal Atenção Vascaínos!, o meia solicitou o encerramento do vínculo devido às críticas dos torcedores. Nesse sentido, a pressão externa atingiu o ápice após a torcida vaiar o jogador na derrota contra o Bahia e no duelo contra o Volta Redonda, no último sábado (14).

Durante essa última partida, inclusive, o técnico Fernando Diniz substituiu Coutinho ainda no intervalo, quando o Vasco perdia por 1 a 0. Como resultado, a mudança tática surtiu efeito imediato. Sem o camisa 11, a equipe subiu de rendimento, buscou o empate e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis.

Para além do desempenho técnico, a ausência de Coutinho no banco de reservas durante o segundo tempo alimentou suspeitas sobre o desgaste interno.

O jogador não retornou para acompanhar o restante do jogo com os companheiros, o que sinalizou um possível rompimento com o grupo.

Ao ser questionado sobre o episódio, Fernando Diniz adotou uma postura de distanciamento que ‘sequer notou que Coutinho não estava no banco na segunda etapa, estava focado no jogo’. Importância de Coutinho para o Vasco Apesar da declaração, Diniz já havia defendido o craque publicamente em ocasiões anteriores, reforçando que mantém uma relação pessoal com o atleta que ultrapassa os limites do gramado.



Agora, resta ao Vasco definir os termos da rescisão ou tentar uma última cartada para segurar seu principal astro.