Após pedido de Atlético e América, semifinal terá arbitragem de fora de MG

Equipes fizeram muitas reclamações com a arbitragem durante a primeira fase / Crédito: Jogada 10

A semifinal do Campeonato Mineiro entre Atlético e América ainda não começou, mas já está cercada de polêmicas. O motivo fica por conta da arbitragem, alvo de muitas reclamações de ambos os times na primeira fase. Nesta quarta, a Federação Mineira de Futebol (FMF) aceitou o pedido formal feito por Atlético e América, onde solicitava uma equipe de arbitragem de fora de Minas Gerais para os dois jogos semifinais.

LEIA MAIS: Atlético-MG consulta técnico português Pedro Martins A Fderação Mineira de Futebol, por sua vez, solicitou à CBF que a entidade possa indicar uma equipe com escudo da Fifa para comandar as partidas. A começar pela ida deste domingo, 22, às 18h (horário de Brasília).

A grande polêmica envolvendo a arbitragem foi justamente no duelo entre Atlético e América na primeira fase, onde o Galo se sentiu muito prejudicado. Na partida, um gol de Cuello foi anulado pelo árbitro da FMF Murilo Francisco Misson Júnior. O lance gerou muita revolta por parte de jogadores e diretoria do Galo. Por isso, tanto Atlético quanto América solicitaram que não houvesse um sorteio por parte da FMF para definir a equipe de arbitragem. Com isso, o duelo de ida, neste domingo, 22, e o jogo de volta, no dia 1º de março, terão árbitros CBF com patch da Fifa.