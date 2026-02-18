Ancelotti vai ao Rio Open, é aplaudido e ouve pedidos por dupla na Seleção; veja

Ancelotti vai ao Rio Open, é aplaudido e ouve pedidos por dupla na Seleção; vejaAlém da torcida pelo compatriota, o técnico também aproveitou a semana carnavalesca com idas a Salvador e ao Sambódromo, no Rio de Janeiro
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, acompanhou nessa terça-feira (17) o segundo dia da chave principal do Rio Open, no Jockey Club Brasileiro. De boné amarelo com o emblema da CBF, ele assistiu ao duelo entre Matteo Berrettini e Tomás Barrios Vera, mas não demorou muito para se tornar centro das atenções e ouvir novos apelos de torcedores.
Ancelotti sentou-se nas arquibancadas ao lado da esposa, Marianna Barrena, e acompanhou o primeiro set do confronto de simples. O italiano estava torcendo para seu compatriota Berrettini, que enfrentou Barrios Vera na Quadra Guga Kuerten.
Durante um intervalo da primeira parcial, o telão exibiu a imagem do técnico, e o público aplaudiu imediatamente. Em seguida, parte dos torcedores passou a ”indicar” nomes para o técnico convocar para Copa do Mundo — com Neymar entre os mais citados. Rayan (ex-Vasco), Léo Jardim (Vasco) e Hugo Souza (Corinthians) também foram mencionados.
O técnico olhou em direção às arquibancadas, notou a direção dos pedidos, mas não demonstrou reação.
No Rio Open, Carlo Ancelotti ouve pedidos para convocar Neymar e Rayan.
“Ancelotti, convoca o Neymar” e “Convoca o Rayan”.