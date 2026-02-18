Ancelotti vai ao Rio Open, é aplaudido e ouve pedidos por dupla na Seleção; veja

Além da torcida pelo compatriota, o técnico também aproveitou a semana carnavalesca com idas a Salvador e ao Sambódromo, no Rio de Janeiro

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, acompanhou nessa terça-feira (17) o segundo dia da chave principal do Rio Open, no Jockey Club Brasileiro. De boné amarelo com o emblema da CBF, ele assistiu ao duelo entre Matteo Berrettini e Tomás Barrios Vera, mas não demorou muito para se tornar centro das atenções e ouvir novos apelos de torcedores.

Ancelotti sentou-se nas arquibancadas ao lado da esposa, Marianna Barrena, e acompanhou o primeiro set do confronto de simples. O italiano estava torcendo para seu compatriota Berrettini, que enfrentou Barrios Vera na Quadra Guga Kuerten.