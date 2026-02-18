“Uma boa decisão”, afirma Luis Díaz sobre saída do Liverpool para o Bayern

Com início fulminante no futebol alemão, atacante destaca felicidade em novo momento na carreira / Crédito: Jogada 10

O atacante colombiano Luis Díaz deu entrevista para a Sky Sports da Alemanha onde o tema central abordado foi aceitar a proposta do Bayern de Munique enquanto estava no Liverpool. Em julho de 2025, sua decisão viabilizou o negócio com custo de 75 milhões de euros (R$ 481,8 milhões, na cotação da época) aos cofres da representação alemã. Quando se confirmou a negociação, o jogador de 29 anos afirma que um dos primeiros questionamentos que recebeu foi sobre o peso de tamanho esforço financeiro para tirá-lo do futebol inglês. Algo que ele assegura que, em nenhum momento, fez parte de algo no sentido da preocupação, pelo contrário:

“No mesmo dia em que assinei, um jornalista me confrontou sobre o valor da minha transferência. Ele disse que eu era um dos jogadores mais caros, etc. Naquele momento, eu disse: ‘Se este clube confia em mim, vou tentar provar meu valor em campo’. Eu não quis me pressionar ou dizer pra mim mesmo que eu tinha que ser o melhor. Não, o importante era e sempre foi a equipe. Eu queria ir passo a passo, antes de tudo, conhecer a equipe e, depois, simplesmente fazer meu trabalho.”