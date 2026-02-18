“Uma boa decisão”, afirma Luis Díaz sobre saída do Liverpool para o Bayern

“Uma boa decisão”, afirma Luis Díaz sobre saída do Liverpool para o BayernCom início fulminante no futebol alemão, atacante destaca felicidade em novo momento na carreira
O atacante colombiano Luis Díaz deu entrevista para a Sky Sports da Alemanha onde o tema central abordado foi aceitar a proposta do Bayern de Munique enquanto estava no Liverpool. Em julho de 2025, sua decisão viabilizou o negócio com custo de 75 milhões de euros (R$ 481,8 milhões, na cotação da época) aos cofres da representação alemã.
Quando se confirmou a negociação, o jogador de 29 anos afirma que um dos primeiros questionamentos que recebeu foi sobre o peso de tamanho esforço financeiro para tirá-lo do futebol inglês. Algo que ele assegura que, em nenhum momento, fez parte de algo no sentido da preocupação, pelo contrário:
“No mesmo dia em que assinei, um jornalista me confrontou sobre o valor da minha transferência. Ele disse que eu era um dos jogadores mais caros, etc. Naquele momento, eu disse: ‘Se este clube confia em mim, vou tentar provar meu valor em campo’. Eu não quis me pressionar ou dizer pra mim mesmo que eu tinha que ser o melhor. Não, o importante era e sempre foi a equipe. Eu queria ir passo a passo, antes de tudo, conhecer a equipe e, depois, simplesmente fazer meu trabalho.”
“Não tinha nenhuma dúvida”
Em relação as conversas para decidir sobre mudar de ares, Luis Díaz fez questão de pontuar que esse foi seu desejo desde o primeiro contato recebido. Com direito, inclusive, a dizer que a coisa mais importante para um jogador é “ser feliz”.
“Quando o Bayern me contatou, soube desde o primeiro momento que queria assinar. Fiquei muito orgulhoso, porque conhecia o clube há muito tempo e sabia o que esperar. Foi uma boa decisão: uma decisão por um time incrível e fantástico. Ser feliz é o mais importante para um jogador e sua família. Vir para cá foi a decisão certa. Eu sabia que iria me juntar a um grupo de jogadores incrivelmente bons, a um clube com uma infraestrutura excelente e um campo de treinamento fantástico. Não tive nenhuma dúvida a respeito”, descreveu.
O sentimento de felicidade se reflete no rápido processo de adaptação aos novos companheiros. Não por acaso, são 32 partidas disputadas entre Campeonato Alemão, Copa da Alemanha, Supercopa da Alemanha e Liga dos Campeões da Europa com 19 gols e 12 assistências. Além disso, já registra um título pelo Bayern, participando da conquista da Supercopa desta temporada.