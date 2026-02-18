“Especial”: Ancelotti destaca energia do Carnaval e reforça escolha pelo Brasil

Técnico italiano comentou pela primeira vez a experiência inédita na folia e reafirmou sua busca por envolvimento com a cultura do país / Crédito: Jogada 10

Entre comissões de frente, alegorias, alas e baterias de emocionar, nem tudo que chamou atenção no Carnaval da Marquês de Sapucaí, no Rio, estava desfilando. À sua maneira mais reservada, Carlo Ancelotti se tornou um dos nomes mais comentados da semana ao curtir dois dias de Sambódromo em uma ação de imersão da cultura brasileira. Uma experiência que, segundo ele, significou muito para sua trajetória pessoal no país. “Foi especial conhecer e aproveitar o Carnaval no Brasil. Desde que cheguei à Seleção tenho procurado me envolver com a cultura brasileira e entender mais sobre este país onde escolhi viver e trabalhar. O Carnaval é uma das maiores manifestações populares do mundo e me deixou ainda mais impressionado com a força e a alegria do povo brasileiro”, declarou à CBF.

A imersão à maior manifestação popular do país teve início em Salvador e passou por São Paulo antes de chegar ao Rio de Janeiro. Na capital baiana, conheceu um dos camarotes do circuito Barra-Ondina e ainda interagiu com os cantores Bell Marques e Léo Santana.

Por lá, pôde acompanhar os trios que se apresentaram na sexta-feira (13) — entre elas, dos cantores citados. Ele curtiu a festa acompanhado de outras 10 pessoas em um espaço reservado exclusivamente para ele, em ação promovida pela cervejaria que o patrocina. Ancelotti in Rio Depois de passar pelos carnavais de Salvador e São Paulo, o treinador estreou na Sapucaí no último domingo (15) — abertura dos desfiles. Acompanhou as escolas do dia — Acadêmicos do Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira — ao lado de Ronaldo Fenômeno e voltou no dia seguinte, segunda-feira. Já na terça-feira (17), trocou a folia pelo Rio Open. Além de Ronaldo, o técnico também celebrou o Carnaval acompanhado de Denílson. O primeiro encontro entre eles ocorreu em São Paulo e depois na Sapucaí, no Rio. Agora comentarista, o ex-jogador conseguiu arrancar as primeiras impressões do italiano.