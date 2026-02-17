Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Xabi Alonso recusa proposta de clube francês

Livre no mercado após deixar o Real Madrid, treinador espanhol rejeita clube em momento instável e mira projeto mais promissor
Xabi Alonso está sem clube desde que deixou o Real Madrid, em janeiro, e decidiu não aceitar uma proposta para treinar o Olympique de Marselha. De acordo com a imprensa espanhola, o treinador de 44 anos recusou a oferta por causa do ambiente conturbado vivido pelo clube francês e prefere esperar por um projeto mais estável.

Não é a primeira vez que Xabi Alonso diz “não” ao time da Ligue 1. Em 2022, após sair da equipe B da Real Sociedad, ele já havia sido procurado e também recusou.

O momento do Marselha é delicado. Isto porque, recentemente, o técnico italiano Roberto De Zerbi deixou o cargo, e poucos dias depois o diretor esportivo Medhi Benatia também pediu demissão, decisão revertida pelo proprietário Frank McCourt. Mesmo assim, o cenário de instabilidade pesou para que Xabi Alonso não aceitasse assumir a equipe no meio da temporada.

Além disso, em campo, a situação também não anima. O Marselha ocupa a quarta colocação da Ligue 1, a 12 pontos do líder Lens, e já está fora da Champions. Após perder a Supercopa da França, o clube vê na Copa da França, em que está nas quartas de final, a principal chance de salvar a temporada.

Trajetória de Xabi Alonso

Apesar da curta passagem pelo Real Madrid, encerrada após derrota para o Barcelona na Supercopa da Espanha, Xabi Alonso construiu boa reputação no futebol alemão. No comando do Bayer Leverkusen, conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha em 2023/24 e ainda levantou a Supercopa da Alemanha na temporada seguinte. Por fim, livre no mercado, ele aguarda uma proposta considerada mais promissora e já foi especulado em clubes como Liverpool e Manchester City.

