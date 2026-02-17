Wolverhampton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragem

Wolverhampton x Arsenal: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida adiantada válida pela 31ª rodada da Premier League 2025/26
Wolverhampton e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (18), às 17h (de Brasília), no Molineux, em partida antecipada da 31ª rodada da Premier League 2025/26. O confronto foi remarcado por causa da presença do time londrino na final da Copa da Liga Inglesa, que será disputada no dia 22 de março, contra o Manchester City.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Wolverhampton
Em uma temporada para esquecer, o Wolverhampton ocupa a última posição, com apenas nove pontos conquistados em 26 jogos até o momento.
Diante do líder, o técnico Rob Edwards deve manter a base da equipe que empatou com o Nottingham Forest na rodada passada da Premier League e venceu o Grimsby pela Copa da Inglaterra.
Como chega o Arsenal
Líder isolado da Premier League, o Arsenal soma 57 pontos, com quatro de vantagem sobre o vice-líder, o Manchester City. Além disso, o time, já classificado para as oitavas de final da Champions, chega embalado após golear o Wigan na Copa da Inglaterra.
Para esta partida, a tendência é que jogadores como Zubimendi, Declan Rice e Gyokeres, poupados no duelo pela Copa da Inglaterra, retornem ao time titular.
