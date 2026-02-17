Vini Jr faz surpresa para Virginia em dia da sua estreia no Carnaval do Rio

Viriginia fará sua primeira participação como rainha de bateria na Grande Rio e craque envia presentes para a namorada em clima romântico / Crédito: Jogada 10

A esperada estreia de Virginia no Carnaval do Rio de Janeiro ocorrerá na noite, desta terça-feira (17), e Vini Jr não quis deixar de incentivar a amada na data especial. Assim, em clima romântico, o atacante fez uma surpresa para a namorada e, na sequência, a apresentadora mostrou o conjunto de presentes em suas redes sociais. No registro, é possível perceber que o astro preparou uma bandeja com pétalas de rosas, um café da manhã diferente do habitual e até um tênis customizado. O calçado, aliás, ganhou as cores da escoladesamba Grande Rio: branco, vermelho e verde. Além disso, contém as palavras “rainha” e o nome da escola.

Posteriormente, Virginia – Rainha dabateria da Grande Rio pela primeira vez – publicou o conjunto de “mimos” que recebeu de Vini Jr e mostrou encanto com a atitude do craque.

“Acordei assim, meu namorado é perfeito”, frisou a influenciadora. Incentivo de Vini Jr Além disso, os presentes vieram acompanhados de uma carta, que o astro escreveu com a intenção que a sua amada tivesse a percepção que ele estaria mais próximo dela. Apesar de continuar na Espanha por compromissos profissionais. O camisa 7 do Real Madrid também indicou que comprou o tênis com o intuito de que ela não sentisse dores enquanto estivesse desfilando.

“Bom dia meu amor!!! Esse café da manhã é para você me sentir mais perto e conectado com você nesse dia tão importante… Chegou o grande dia! Tranquilidade e alegria para esse dia tão importante para nós. Sua família estará lá para te acompanhar e eu de longe também. Esse presente é para seu pé descansar até a hora de sambar muito! Chegou sua hora de brilhar”, explicou o jogador. Relacionamento do astro e Virginia Os dois assumiram publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro do ano passado. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta. Neste intervalo, os dois chegaram até a se afastar depois do vazamento de conversas íntimas de Vini Jr com um caso antigo. O atacante convenceu a empresária a perdoá-lo e lhe dar uma segunda chance. Com a retomada da relação, Vini Jr planejou uma viagem surpresa com o intuito de oficializar a relação. Desta forma, o camisa 7 do Real Madrid reservou um quarto de hotel.