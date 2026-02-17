Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr faz surpresa para Virginia em dia da sua estreia no Carnaval do Rio

Viriginia fará sua primeira participação como rainha de bateria na Grande Rio e craque envia presentes para a namorada em clima romântico
A esperada estreia de Virginia no Carnaval do Rio de Janeiro ocorrerá na noite, desta terça-feira (17), e Vini Jr não quis deixar de incentivar a amada na data especial. Assim, em clima romântico, o atacante fez uma surpresa para a namorada e, na sequência, a apresentadora mostrou o conjunto de presentes em suas redes sociais.  

No registro, é possível perceber que o astro preparou uma bandeja com pétalas de rosas, um café da manhã diferente do habitual e até um tênis customizado. O calçado, aliás, ganhou as cores da escoladesamba  Grande Rio: branco, vermelho e verde. Além disso, contém as palavras “rainha” e o nome da escola.  

Posteriormente, Virginia – Rainha dabateria da Grande Rio pela primeira vez – publicou o conjunto de “mimos” que recebeu de Vini Jr e mostrou encanto com a atitude do craque. 

“Acordei assim, meu namorado é perfeito”, frisou a influenciadora.

Incentivo de Vini Jr 

Além disso, os presentes vieram acompanhados de uma carta, que o astro escreveu com a intenção que a sua amada tivesse a percepção que ele estaria mais próximo dela. Apesar de continuar na Espanha por compromissos profissionais. O camisa 7 do Real Madrid também indicou que comprou o tênis com o intuito de que ela não sentisse dores enquanto estivesse desfilando. 

Bom dia meu amor!!! Esse café da manhã é para você me sentir mais perto e conectado com você nesse dia tão importante… Chegou o grande dia! Tranquilidade e alegria para esse dia tão importante para nós. Sua família estará lá para te acompanhar e eu de longe também. Esse presente é para seu pé descansar até a hora de sambar muito! Chegou sua hora de brilhar”, explicou o jogador.

Relacionamento do astro e Virginia

Os dois assumiram publicamente o romance durante a viagem para Mônaco, em outubro do ano passado. Contudo, os rumores do affair surgiram ainda em julho, quando a empresária marcou presença no aniversário do atleta. Neste intervalo, os dois chegaram até a se afastar depois do vazamento de conversas íntimas de Vini Jr com um caso antigo.  

O atacante convenceu a empresária a perdoá-lo e lhe dar uma segunda chance. Com a retomada da relação, Vini Jr planejou uma viagem surpresa com o intuito de oficializar a relação. Desta forma, o camisa 7 do Real Madrid reservou um quarto de hotel. 

 

O espaço estava repleto de rosas e balões para pedir Virginia em namoro, com direito a foto abraçados. Logo depois, a influenciadora passou a acompanhar mais de perto a rotina do astro. No cenário atual, eles estão próximos de completar quatro meses desde que concordaram em estruturar um relacionamento sério.  

