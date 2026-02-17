Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vini Jr., após fazer golaço, acusa argentino de racismo em jogo entre Real Madrid e Benfica

Após abrir o placar na Luz, pela ida da repescagem da Champions, brasileiro acusa Prestianni de insulto pela comemoração com dancinha
Vini Jr. foi o melhor em campo no primeiro tempo do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, no Estádio da Luz, pela repescagem da Champions, e abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo com um golaço. O atacante recebeu pela esquerda, cortou a marcação e, já na entrada da área, chutou colocado no ângulo de Trubin.

Em seguida, correu até a bandeirinha de escanteio para fazer uma dancinha e comemorar o gol. Nesse momento, a torcida organizada do Benfica, localizada atrás de um dos gols, começou a vaiar o brasileiro. Vini acabou recebendo cartão amarelo e reclamou, afirmando que estava apenas comemorando ao seu jeito. Além disso, alguns jogadores do Benfica também protestaram contra a celebração, o que aumentou a tensão em campo, quase um confusão generalizada.

O argentino Prestianni era o benfiquista mais exaltado. Em determinado momento, colocou a camisa sobre o rosto e discutiu com Vini. Logo depois, o brasileiro correu até o árbitro e relatou que teria sido chamado de “macaco”. Diante da denúncia, o árbitro acionou o protocolo contra racismo, e a partida ficou paralisada por cerca de seis minutos.

Vini vaiado cada vez que tocava na bola

Entretanto, como Prestiani estava com a camisa cobrindo a boca no momento da suposta injúria, não foi possível confirmar o que ele disse. Assim, após a checagem que foi possível, o jogo foi retomado. Vale citar que a torcida benfiquista vaiou muito o jogador e seguiu com as vaias até o fim do jogo, sempre que ele pegava na bola, mas sem comportamento racista. Vini Jr. seguiu muito bem, marcando mais um gol.

Curiosamente, ele também foi o personagem da expulsão de Mourinho, na reta final da partida O brasileiro cometeu uma falta, e Mourinho reclamou, pois queria um segundo cartão amarelo para Vini. Pela reclamação veemente, o técnicodo Benfica acabou recebendo o vermelho.

A partida entre Benfica e Real Madrid é válida pelo jogo de ida da repescagem, fase que define os classificados para as oitavas de final da competição. O confronto de volta ocorrerá na quinta-feira, 25/2, no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília).

Como é o protocolo

Pela regra, o protocolo tem três passos funciona da seguinte maneira:

O árbitro deve parar e pedir um anúncio (ao sistema de som e/ou telão) exigindo o fim do comportamento racista;
Caso os atos continuem, o árbitro pode suspender a partida temporariamente, com a saída dos times de campo e um novo anúncio de advertência;
Finalmente, se o comportamento ainda persistir, o árbitro pode determinar o fim da partida, com derrota do time associado aos atos racistas.

