Vini Jr., após fazer golaço, acusa argentino de racismo em jogo entre Real Madrid e Benfica

Após abrir o placar na Luz, pela ida da repescagem da Champions, brasileiro acusa Prestianni de insulto pela comemoração com dancinha / Crédito: Jogada 10

Vini Jr. foi o melhor em campo no primeiro tempo do jogo entre o Benfica e o Real Madrid, no Estádio da Luz, pela repescagem da Champions, e abriu o placar aos cinco minutos do segundo tempo com um golaço. O atacante recebeu pela esquerda, cortou a marcação e, já na entrada da área, chutou colocado no ângulo de Trubin. Em seguida, correu até a bandeirinha de escanteio para fazer uma dancinha e comemorar o gol. Nesse momento, a torcida organizada do Benfica, localizada atrás de um dos gols, começou a vaiar o brasileiro. Vini acabou recebendo cartão amarelo e reclamou, afirmando que estava apenas comemorando ao seu jeito. Além disso, alguns jogadores do Benfica também protestaram contra a celebração, o que aumentou a tensão em campo, quase um confusão generalizada.

O argentino Prestianni era o benfiquista mais exaltado. Em determinado momento, colocou a camisa sobre o rosto e discutiu com Vini. Logo depois, o brasileiro correu até o árbitro e relatou que teria sido chamado de “macaco”. Diante da denúncia, o árbitro acionou o protocolo contra racismo, e a partida ficou paralisada por cerca de seis minutos.

Vini vaiado cada vez que tocava na bola Entretanto, como Prestiani estava com a camisa cobrindo a boca no momento da suposta injúria, não foi possível confirmar o que ele disse. Assim, após a checagem que foi possível, o jogo foi retomado. Vale citar que a torcida benfiquista vaiou muito o jogador e seguiu com as vaias até o fim do jogo, sempre que ele pegava na bola, mas sem comportamento racista. Vini Jr. seguiu muito bem, marcando mais um gol. Curiosamente, ele também foi o personagem da expulsão de Mourinho, na reta final da partida O brasileiro cometeu uma falta, e Mourinho reclamou, pois queria um segundo cartão amarelo para Vini. Pela reclamação veemente, o técnicodo Benfica acabou recebendo o vermelho. A partida entre Benfica e Real Madrid é válida pelo jogo de ida da repescagem, fase que define os classificados para as oitavas de final da competição. O confronto de volta ocorrerá na quinta-feira, 25/2, no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília).