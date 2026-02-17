Vasco tenta aproveitar semana completa de treinos para solucionar problemas

Prioridades do Cruz-Maltino são retomar a confiança de jogadores que estão em baixa e concluir processo de melhora física de Cuiabano / Crédito: Jogada 10

O Vasco entra em um contexto favorável e que será incomum pela maratona exaustiva de compromissos que enfrentará até o fim da temporada. Afinal, o time contará com uma semana cheia com treinamentos. Com isso, a comissão terá um cenário raro para realizar os ajustes físicos, táticos e técnicos necessários com algumas peças antes de retornar aos gramados. O Cruz-Maltino espera a definição entre quem será o vencedor no duelo entre Fluminense e Bangu, nesta segunda-feira (16), no Maracanã. Uma das semifinais do Estadual será no próximo final de semana. Deste modo, o Vasco aguarda o seu oponente nesta etapa da competição e a definição das datas pela Ferj.

Além disso, a situação benéfica tem a contribuição de uma pausa que ocorre no Campeonato Brasileiro. Desta forma, o próximo compromisso no torneio será somente contra o Santos, fora de casa, no dia 26 de fevereiro. Ou seja, o Gigante da Colina terá dez dias livres para fazer as correções necessárias.

Titulares em baixa Algumas das principais missões é emplacar um processo de retomada da confiança de forma coletiva. Isso porque, o Vasco tem pelo menos quatro jogadores considerados titulares, que apresentam performances negativas em sequência no ano. O zagueiro Carlos Cuesta, o lateral-esquerdo Lucas Piton, além dos meio-campistas Coutinho e Nuno Moreira se encaixam neste contexto. A impressão foi que a exaustiva sequência de três jogos em seis dias também contribuiu para afetar no nível de performance da referência técnica do elenco. Portanto, o desgaste acumulado influenciou que ele tivesse uma apresentação discreta. Mesmo com o histórico de rendimentos recentes em campo sendo decepcionantes, há chances doperíodo sem jogos ser crucial para sua recuperação.

Isso porque, os melhores desempenhos de Coutinho neste começo de temporada ocorreram depois de períodos em que apenas houve treinos na semana. Tal situação explica o rendimento de destaque contro Botafogo na última rodada da primeira fase do Carioca. A situação foi a mesma na partida contra a Chapecoense, que simbolizou a estreia da equipe como mandante pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele atuou depois de preservação no duelo contra o Madureira. Vasco se procupa com parte física Outra pendência que o Gigante da Colina se mobilizará para resolver é a questão física de Cuiabano, único reforço que ainda não estreou pela equipe. A justificativa para o novo camisa 66 não estar presente na lista de relacionados desde o seu retorno ao Brasil foi porque ele voltou ao país longe das circunstâncias físicas ideais e precisou passar por recondicionamento desse aspecto. O lateral-esquerdo estava com a parte física inferior em comparação as seus novos companheiros. Fernando Diniz também expôs que o reforço sinalizou um incômodo muscular na coxa. Portanto, se Cuiabano apresentar um crescimento neste contexto há chances de estrear na próxima rodada do Brasileirão ou no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Especialmente pelo gradativo declínio de desempenho de Lucas Piton, que motivou a perda de sua condição de titular absoluto.