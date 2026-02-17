Vasco tenta aproveitar período livre de treinos para solucionar problemas

Prioridades do Cruz-Maltino são retomar a confiança de jogadores que estão em baixa e concluir processo de melhora física de Cuiabano / Crédito: Jogada 10

O Vasco entra em um contexto favorável e que será incomum pela maratona exaustiva de compromissos que enfrentará até o fim da temporada. Afinal, o time conta apenas com treinamentos nesta semana. Com isso, a comissão terá um cenário raro para realizar os ajustes físicos, táticos e técnicos necessários com algumas peças antes de retornar aos gramados. Após a definição que o Fluminense será o seu adversário nos dois confrontos das semifinais do Carioca, o Cruz-Maltino passa a esperar a escolha das datas pela Ferj. Uma das partidas das semifinais do Estadual será no próximo final de semana, porém não há certeza o dia exato que irá ocorrer o clássico ou o duelo entre Flamengo x Madureira.

Além disso, a situação benéfica tem a contribuição de uma pausa que ocorre no Campeonato Brasileiro. Desta forma, o próximo compromisso no torneio será somente contra o Santos, fora de casa, no dia 26 de fevereiro. Ou seja, o Gigante da Colina terá quase uma semana livre para fazer as correções necessárias. Entre elas, uma das maiores preocupações é a recorrente ineficiência em converter as finalizações, que segue como uma das vulnerabilidades desde a temporada passada.

Titulares em baixa Algumas das principais missões é emplacar um processo de retomada da confiança de forma coletiva. Isso porque, o Vasco tem pelo menos quatro jogadores considerados titulares, que apresentam performances negativas em sequência no ano. O zagueiro Carlos Cuesta, o lateral-esquerdo Lucas Piton, além dos meio-campistas Coutinho e Nuno Moreira se encaixam neste contexto. Com relação ao camisa 10, a impressão foi que a exaustiva sequência de três jogos em seis dias também contribuiu para afetar no seu nível de performance. Portanto, o desgaste acumulado teria influenciou que ele tivesse uma apresentação discreta. Mesmo com o histórico de rendimentos recentes decepcionantes, há chances do período sem jogos ser crucial para sua recuperação. Isso porque, os melhores desempenhos de Coutinho neste começo de temporada ocorreram depois de períodos em que ele apenas treinou na semana. Tal situação explica o rendimento de destaque contro Botafogo na última rodada da primeira fase do Carioca. A situação foi a mesma na partida contra a Chapecoense, que simbolizou a estreia da equipe como mandante pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele atuou depois de preservação no duelo contra o Madureira pelo Campeonato Carioca.