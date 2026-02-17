São Paulo não terá Morumbis em eventual semifinal do Paulistão

Caso avance no Estadual e seja mandante, Tricolor não poderá contar com seu estádio por conta de shows programados para a mesma data / Crédito: Jogada 10

O São Paulo já trabalha com a certeza de que não poderá contar com o Morumbis caso seja mandante em uma eventual semifinal do Campeonato Paulista. O mesmo cenário, inclusive, tende a se repetir em uma possível final, disputada em dois jogos. Diante disso, a diretoria iniciou estudos para definir onde o Tricolor pode mandar suas partidas decisivas. O estádio são-paulino estará ocupado por apresentações da banda AC/DC, agendadas para os dias 24 e 28 de fevereiro, além de 4 de março. As semifinais do estadual estão previstas para 28 de fevereiro e 1º de março, com as finais logo na sequência, o que inviabiliza o uso do Morumbis.

Além da coincidência de datas, o intervalo entre os shows exige a troca completa do gramado, impedindo a desmontagem rápida da estrutura e, consequentemente, a liberação do estádio para partidas oficiais.

Campinas surge como principal alternativa Ciente das limitações, o São Paulo traçou um plano e consultou o Guarani sobre a possibilidade de utilizar o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Internamente, o Tricolor vê o estádio como a opção mais viável no momento e, inclusive, estuda uma parceria de longo prazo com o Bugre. Outras alternativas foram analisadas, mas perderam força. A Vila Belmiro, por exemplo, não foi consultada desta vez. Já estádios da capital, como o Pacaembu, estão descartados por utilizarem grama sintética, fator que pesa contra. Oficialmente, o clube evita confirmar qualquer movimentação e reforça que o foco segue na disputa esportiva. O São Paulo lembra que ainda precisa superar o Red Bull Bragantino, adversário das quartas de final.

Os cenários do São Paulo no Paulistão O confronto contra o Bragantino acontece no sábado, às 18h30, em Bragança Paulista, em jogo único. O mando é do time do interior por conta da melhor campanha na primeira fase. Pelo regulamento do Paulistão, os clubes seguem somando pontos no mata-mata, o que torna os cruzamentos e mandos das semifinais dependentes de vários resultados. A equipe comandada por Hernán Crespo terminou a fase inicial na sexta colocação, com 13 pontos, apenas três a menos que o líder Novorizontino. Para ser mandante na semifinal, o Tricolor precisa vencer e torcer por tropeços de Novorizontino ou Palmeiras, que enfrentam Santos e Capivariano, respectivamente. Nesse cenário, Portuguesa e Corinthians precisariam empatar, com o Timão avançando nos pênaltis. Se a Lusa passar após igualdade, o São Paulo teria de vencer seu jogo por cinco gols de diferença para garantir o mando.