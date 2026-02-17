Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo não terá Morumbis em eventual semifinal do Paulistão

Caso avance no Estadual e seja mandante, Tricolor não poderá contar com seu estádio por conta de shows programados para a mesma data
O São Paulo já trabalha com a certeza de que não poderá contar com o Morumbis caso seja mandante em uma eventual semifinal do Campeonato Paulista. O mesmo cenário, inclusive, tende a se repetir em uma possível final, disputada em dois jogos. Diante disso, a diretoria iniciou estudos para definir onde o Tricolor pode mandar suas partidas decisivas.

O estádio são-paulino estará ocupado por apresentações da banda AC/DC, agendadas para os dias 24 e 28 de fevereiro, além de 4 de março. As semifinais do estadual estão previstas para 28 de fevereiro e 1º de março, com as finais logo na sequência, o que inviabiliza o uso do Morumbis.

Além da coincidência de datas, o intervalo entre os shows exige a troca completa do gramado, impedindo a desmontagem rápida da estrutura e, consequentemente, a liberação do estádio para partidas oficiais.

Campinas surge como principal alternativa

Ciente das limitações, o São Paulo traçou um plano e consultou o Guarani sobre a possibilidade de utilizar o Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Internamente, o Tricolor vê o estádio como a opção mais viável no momento e, inclusive, estuda uma parceria de longo prazo com o Bugre.

Outras alternativas foram analisadas, mas perderam força. A Vila Belmiro, por exemplo, não foi consultada desta vez. Já estádios da capital, como o Pacaembu, estão descartados por utilizarem grama sintética, fator que pesa contra.

Oficialmente, o clube evita confirmar qualquer movimentação e reforça que o foco segue na disputa esportiva. O São Paulo lembra que ainda precisa superar o Red Bull Bragantino, adversário das quartas de final.

Os cenários do São Paulo no Paulistão

O confronto contra o Bragantino acontece no sábado, às 18h30, em Bragança Paulista, em jogo único. O mando é do time do interior por conta da melhor campanha na primeira fase. Pelo regulamento do Paulistão, os clubes seguem somando pontos no mata-mata, o que torna os cruzamentos e mandos das semifinais dependentes de vários resultados.

A equipe comandada por Hernán Crespo terminou a fase inicial na sexta colocação, com 13 pontos, apenas três a menos que o líder Novorizontino. Para ser mandante na semifinal, o Tricolor precisa vencer e torcer por tropeços de Novorizontino ou Palmeiras, que enfrentam Santos e Capivariano, respectivamente.

Nesse cenário, Portuguesa e Corinthians precisariam empatar, com o Timão avançando nos pênaltis. Se a Lusa passar após igualdade, o São Paulo teria de vencer seu jogo por cinco gols de diferença para garantir o mando.

Outra possibilidade favorável ao Tricolor seria a eliminação simultânea de Novorizontino e Palmeiras. Assim, independentemente de quem avance entre Portuguesa e Corinthians, o São Paulo jogaria diante de sua torcida.

Caso avance nos pênaltis, porém, o cenário fica mais restrito. Nesse caso, o Tricolor só seria mandante se Capivariano e Santos também avançassem nas penalidades, combinação considerada pouco provável, mas ainda possível dentro do regulamento.

