Santos esbarra em exigência do Racing e descarta Di Cesare no mercado

Santos esbarra em exigência do Racing e descarta Di Cesare no mercadoPedido de pagamento à vista trava negociação, e diretoria do Peixe passa a buscar outras opções para a defesa
O Santos segue ativo no mercado em busca de um zagueiro, mas, ao menos por enquanto, o nome de Marco Di Cesare está fora do radar. Apesar do desejo do defensor de 24 anos em atuar pelo Peixe, a negociação com o Racing esbarrou em uma exigência considerada inviável pela diretoria santista.
O clube argentino quer receber à vista 80% do valor total do negócio, estimado em R$ 31 milhões. Na prática, isso obrigaria o Santos a desembolsar cerca de R$ 24,8 milhões de forma imediata, algo fora da realidade financeira atual do clube.
Diante desse cenário, as tratativas ficaram travadas. Internamente, o Racing demonstra receio de inadimplência e cita experiências negativas recentes com clubes brasileiros. Em conversas informais, integrantes do estafe argentino mencionam, inclusive, que o Grêmio ainda não quitou valores referentes à negociação do volante Nardoni.
Com o impasse, a diretoria do Santos praticamente retirou Di Cesare do planejamento e voltou a mapear o mercado em busca de alternativas. A avaliação é de que a carência no setor defensivo só ficou evidente com a temporada em andamento, o que tornou a contratação de mais um zagueiro prioridade para o fechamento do elenco.
As opções no sistema defensivo do Santos
Internamente, alguns nomes perderam espaço. O paraguaio Alexis Duarte teve uma atuação abaixo do esperado quando recebeu oportunidade, caiu na hierarquia e dificilmente voltará a ser relacionado. A tendência é de negociação para abrir vaga no elenco. João Basso também não convenceu a comissão técnica até aqui.
Assim, restam como opções principais Luan Peres, Zé Ivaldo e Adonis Frias, que vêm se revezando entre titularidade e banco de reservas neste início de temporada.
Assim, a expectativa nos bastidores é de que a chegada de um novo zagueiro seja a última grande investida do Santos no mercado. Antes disso, o clube já se reforçou com Gabriel Menino, Cristian Oliva, Rony, Moisés e Gabriel Barbosa. Agora, o foco está em fechar o elenco com mais solidez defensiva para a sequência da temporada.
