Santos esbarra em exigência do Racing e descarta Di Cesare no mercado

Pedido de pagamento à vista trava negociação, e diretoria do Peixe passa a buscar outras opções para a defesa / Crédito: Jogada 10

O Santos segue ativo no mercado em busca de um zagueiro, mas, ao menos por enquanto, o nome de Marco Di Cesare está fora do radar. Apesar do desejo do defensor de 24 anos em atuar pelo Peixe, a negociação com o Racing esbarrou em uma exigência considerada inviável pela diretoria santista. O clube argentino quer receber à vista 80% do valor total do negócio, estimado em R$ 31 milhões. Na prática, isso obrigaria o Santos a desembolsar cerca de R$ 24,8 milhões de forma imediata, algo fora da realidade financeira atual do clube.

Diante desse cenário, as tratativas ficaram travadas. Internamente, o Racing demonstra receio de inadimplência e cita experiências negativas recentes com clubes brasileiros. Em conversas informais, integrantes do estafe argentino mencionam, inclusive, que o Grêmio ainda não quitou valores referentes à negociação do volante Nardoni.

Com o impasse, a diretoria do Santos praticamente retirou Di Cesare do planejamento e voltou a mapear o mercado em busca de alternativas. A avaliação é de que a carência no setor defensivo só ficou evidente com a temporada em andamento, o que tornou a contratação de mais um zagueiro prioridade para o fechamento do elenco. As opções no sistema defensivo do Santos Internamente, alguns nomes perderam espaço. O paraguaio Alexis Duarte teve uma atuação abaixo do esperado quando recebeu oportunidade, caiu na hierarquia e dificilmente voltará a ser relacionado. A tendência é de negociação para abrir vaga no elenco. João Basso também não convenceu a comissão técnica até aqui. Assim, restam como opções principais Luan Peres, Zé Ivaldo e Adonis Frias, que vêm se revezando entre titularidade e banco de reservas neste início de temporada.