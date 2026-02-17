Richarlison doa R$ 200 mil para próteses de jovem e muda rumo de campanha online

Agradecimento a Richarlison

A jovem recorreu às redes sociais para agradecer publicamente ao jogador pela doação, após a mobilização de seguidores.

“Ele nos respondeu e nos enviou R$ 200 mil. Muito obrigada a todos que foram lá, nos comentários, que fizeram parte disso. Falta muito pouco. Obrigada, Richarlison, você fez a diferença na minha vida”, iniciou. Em seguida, acrescentou:

“Eu nunca vou esquecer de você, que o senhor te abençoe. Tem coisas que o dinheiro não pode comprar. Muito obrigada”.

O que aconteceu?

Letícia seguia de moto para universidade quando um ônibus atingiu o veículo, no dia 12 de janeiro de 2023, em João Pessoa, na Paraíba. Com 21 anos à época, a jovem foi encaminhada ao hospital, e os ferimentos exigiram a amputação das duas pernas.

Depois de um mês na UTI, Letícia avançou no tratamento, e atualmente, a fase de reabilitação envolve adaptação progressiva às próteses.

