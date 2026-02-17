Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reforço? Palmeiras homenageia Bad Bunny antes de shows do cantor no Allianz Parque

Cantor do momento, o porto-riquenho se apresentará pela primeira vez em solo nacional nos dias 20 e 21 de fevereiro, em São Paulo
O Palmeiras decidiu transformar a estreia de Bad Bunny no Brasil em um gesto institucional. Isso porque o clube decidiu aproveitar as primeiras apresentações do cantor em solo nacional, com shows no Allianz Parque, para produzir uma camisa personalizada com o número 64 em homenagem ao cantor.

A ação visa conectar o estádio, a agenda internacional e a identidade esportiva da casa alviverde em meio ao forte impacto do nome do cantor. Dias depois do histórico show no Super Bowl, o artista de Porto Rico se apresentará na sexta-feira e no sábado (20 e 21), em São Paulo, com a turnê do álbum “DeBí TiRaR MáS FOToS”.

O perfil oficial da arena deu ‘spoiler’ da confecção da camisa personalizada exclusivamente para Benito Antonio Martinez Ocasio — nome de batismo do cantor. Bastou um breve vídeo para que o assunto dominasse as redes sociais e mobilizasse de torcedores do clube a fãs do artista.

A camisa em questão traz o nome do cantor e o número 64, em uma escolha pensada. Isso porque segue um referencial já utilizado pelo próprio artista durante o show do intervalo do Super Bowl, nos Estados Unidos. A numeração, aliás, carrega significado pessoal para o convidado.

 

O número para Bad Bunny

O 64 remete ao ano de nascimento de um dos maiores incentivadores na trajetória pessoal do cantor: seu tio, Cutito. Ele inseriu o esporte na vida do artista, ensinou futebol americano e o aproximou do San Francisco 49ers, uma de suas paixões.

“Sempre sonhei em levar meu tio a um Super Bowl, mas não pude. Ele partiu inesperadamente, sem aviso prévio. Então, durante minha apresentação, decidi estampar a imagem dele na minha cabeça. Dediquei minha apresentação a ele antes mesmo de começar. Tenho certeza de que ele viu, estava presente e se sentiu orgulhoso do sobrinho”, esclareceu ao site The Cut.

A ação do Palmeiras, aliás, se assemelha ao movimento feito recentemente pelo River Plate. O clube argentino entregou uma camisa personalizada ao artista durante sua passagem pelo Monumental de Nuñez, e o artista ainda usou camisa da seleção no show.

