Reforço? Palmeiras homenageia Bad Bunny antes de shows do cantor no Allianz Parque

O 64 remete ao ano de nascimento de um dos maiores incentivadores na trajetória pessoal do cantor: seu tio, Cutito. Ele inseriu o esporte na vida do artista, ensinou futebol americano e o aproximou do San Francisco 49ers, uma de suas paixões.

“Sempre sonhei em levar meu tio a um Super Bowl, mas não pude. Ele partiu inesperadamente, sem aviso prévio. Então, durante minha apresentação, decidi estampar a imagem dele na minha cabeça. Dediquei minha apresentação a ele antes mesmo de começar. Tenho certeza de que ele viu, estava presente e se sentiu orgulhoso do sobrinho”, esclareceu ao site The Cut.

A ação do Palmeiras, aliás, se assemelha ao movimento feito recentemente pelo River Plate. O clube argentino entregou uma camisa personalizada ao artista durante sua passagem pelo Monumental de Nuñez, e o artista ainda usou camisa da seleção no show.

