Reforço? Palmeiras homenageia Bad Bunny antes de shows do cantor no Allianz Parque

Reforço? Palmeiras homenageia Bad Bunny antes de shows do cantor no Allianz ParqueCantor do momento, o porto-riquenho se apresentará pela primeira vez em solo nacional nos dias 20 e 21 de fevereiro, em São Paulo
O Palmeiras decidiu transformar a estreia de Bad Bunny no Brasil em um gesto institucional. Isso porque o clube decidiu aproveitar as primeiras apresentações do cantor em solo nacional, com shows no Allianz Parque, para produzir uma camisa personalizada com o número 64 em homenagem ao cantor.
A ação visa conectar o estádio, a agenda internacional e a identidade esportiva da casa alviverde em meio ao forte impacto do nome do cantor. Dias depois do histórico show no Super Bowl, o artista de Porto Rico se apresentará na sexta-feira e no sábado (20 e 21), em São Paulo, com a turnê do álbum “DeBí TiRaR MáS FOToS”.
O perfil oficial da arena deu ‘spoiler’ da confecção da camisa personalizada exclusivamente para Benito Antonio Martinez Ocasio — nome de batismo do cantor. Bastou um breve vídeo para que o assunto dominasse as redes sociais e mobilizasse de torcedores do clube a fãs do artista.
A camisa em questão traz o nome do cantor e o número 64, em uma escolha pensada. Isso porque segue um referencial já utilizado pelo próprio artista durante o show do intervalo do Super Bowl, nos Estados Unidos. A numeração, aliás, carrega significado pessoal para o convidado.
O número para Bad Bunny
O 64 remete ao ano de nascimento de um dos maiores incentivadores na trajetória pessoal do cantor: seu tio, Cutito. Ele inseriu o esporte na vida do artista, ensinou futebol americano e o aproximou do San Francisco 49ers, uma de suas paixões.
“Sempre sonhei em levar meu tio a um Super Bowl, mas não pude. Ele partiu inesperadamente, sem aviso prévio. Então, durante minha apresentação, decidi estampar a imagem dele na minha cabeça. Dediquei minha apresentação a ele antes mesmo de começar. Tenho certeza de que ele viu, estava presente e se sentiu orgulhoso do sobrinho”, esclareceu ao site The Cut.
A ação do Palmeiras, aliás, se assemelha ao movimento feito recentemente pelo River Plate. O clube argentino entregou uma camisa personalizada ao artista durante sua passagem pelo Monumental de Nuñez, e o artista ainda usou camisa da seleção no show.
