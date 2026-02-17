Real vence Benfica, pela Champions, em jogo marcado por golaço de Vini Jr e protocolo de racismo

Real vence Benfica, pela Champions, em jogo marcado por golaço de Vini Jr e protocolo de racismoVini Jr. marca o belo gol deste 1 a 0 pela ida da repescagem e comemora com dancinha.o que gera confusão e reclamação de injúria de Prestianni
Com um golaço de Vini Jr., em muita comemoração, que resultou até em protocolo de racismo, o Real Madrid venceu o Benfica por 1 a 0, em Lisboa. O jogo desta terça-feira, 17/2, foi pela ida da repescagem para as das oitavas de final da Liga dos Campeões e fez justiça ao Real Madrid, superior boa parte do tempo. Vini Jr., além do gol, fez outras ótimas jogadas e, mesmo vaiado após seu gol (aos cinco minutos do tempo final), se saiu muito bem.Enfim, não sentiu a pressão.
O jogo de volta ocorrerá na quarta-feira, 25/2, no Estádio Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília). O empate classifica o Real Madrid. Mas, caso o Benfica vença por um gol, haverá prorrogação e pênaltis; se conseguir dois gols de diferença, se classifica.
Goleiros se destacm no primeiro tempo
O Real Madrid, com Vini Jr. e Mbappé no ataque, teve maior volume ofensivo. Mas o Benfica estava muito apoiado pela torcida, satisfeita com os últimos jogos da equipe — principalmente a vitória por 4 a 2 sobre o próprio Real na última rodada da fase de grupos da Champions. Assim, as Águias, em lances rápidos, também eram ativas no ataque.
O Real quase marcou em um chute de Vini Jr., que raspou a trave direita de Trubin. O Benfica respondeu em finalização de Aursnes, que desviou no caminho e obrigou Courtois a fazer uma defesa gigantesca. Depois dos 30 minutos, o Real, com o jogo mais encaixado, passou a pressionar mais e por pouco não marcou em chute de Mbappé e em outra finalização de Arda Güler, mas Trubin fez duas grandes defesas. Assim, o placar seguiu em 0 a 0 para o intervalo, com o Real tendo maior posse de bola (59%) e mais finalizações (8 a 5), além de grande atuação dos goleiros.
Golaço de Vini Jr para o Real e protocolo de racismo
Aos cinco minutos, Vini Jr. abriu o placar com um golaço. O atacante recebeu pela esquerda, cortou a marcação e, já na entrada da área, chutou colocado no ângulo de Trubin. Em seguida, correu até a bandeirinha de escanteio para fazer uma dancinha e comemorar. Nesse momento, a torcida organizada do Benfica, localizada atrás de um dos gols, começou a vaiar o brasileiro. Vini acabou recebendo cartão amarelo e reclamou, afirmando que estava apenas comemorando ao seu jeito. Além disso, alguns jogadores do Benfica também protestaram contra a celebração, o que aumentou a tensão em campo, quase uma confusão generalizada. E piorou quando Prestinanni, com a camisa encobrindo a boca, xingou o brasileiro, que sofreu até intervenção do árbitro, acusando o argentino de racismo e chamando-o de macaco. O jogo parou por alguns minutos, mas sem novos cartões.
Vini passou a ser vaiado sempre que tocava na bola. Mas, como conhecemos, isso não tirou seu foco, e ele seguiu como o grande atacante do Real, fazendo pelo menos mais três boas jogadas e quase marcando seu segundo gol. O Benfica pouco conseguia na frente e ainda teve o técnico Mourinho expulso aos 40 minutos por reclamação. O treinador queria que o árbitro desse o segundo amarelo a Vini Jr. por uma falta cometida pelo brasileiro. Pela veemência da reclamação, Mourinho foi expulso. O jogo terminou quente, mas sem alteração no placar.