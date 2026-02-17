PSG vira sobre o Monaco e sai na frente nos playoffs da Champions

PSG vira sobre o Monaco e sai na frente nos playoffs da ChampionsApós estar perdendo por 2 a 0, time parisiense faz 3 a 2 fora de casa e joga por empate no Parque dos Príncipes para avançar às oitavas
O clássico francês nos playoffs da Champions nesta terça-feira (17) foi emocionante e o PSG venceu o Monaco por 3 a 2, de virada, após estar perdendo por 2 a 0 no Estádio Louis II. O clube do principado marcou duas vezes com Balogun, mas viu os parisienses buscarem a vitória com gols de Désiré Doué, duas vezes, e Hakimi. Além disso, os donos da casa ainda tiveram Golovin expulso no começo da etapa final, o que facilitou a reação da equipe visitante.
Dessa maneira, os atuais campeões vão decidir a vaga para as oitavas de final da Champions em casa, com a vantagem do empate para avançar. Por outro lado, o Monaco terá que vencer o duelo no Parque dos Príncipes, em Paris, por ao menos um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Quem avançar encara Barcelona ou Chelsea na próxima fase.
