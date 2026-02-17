Portuguesa define divisão de ingressos para partida contra o Corinthians

Portuguesa define divisão de ingressos para partida contra o CorinthiansCanindé terá divisão meio a meio, com cerca de sete mil ingressos para a torcida da Lusa e do Timão
A Portuguesa definiu como será a divisão de ingressos para o duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (22), às 20h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Canindé receberá uma divisão meio a meio para os torcedores dos dois times. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (18), às 10h.
A torcida da Lusa terá uma pequena maioria, com 7.855 ingressos para os donos da casa. Por outro lado, os alvinegros terão direito 7.737 entradas. Ao todo, a partida terá uma carga de 15.592 ingressos disponibilizados. Na primeira rodada, contra o Palmeiras, os visitantes tiveram a maioria do estádio.
Os ingressos variam entre R$ 80 e R$ 240. Inclusive, até a sexta-feira (20), a Lusa venderá os ingressos de forma exclusiva para sócios-torcedores cadastrados nos quatro planos do clube até a última segunda (16). Já o Corinthians ainda não divulgou como será a comercialização das entradas para os visitantes.
O duelo é o único do confronto pelas quartas de final do estadual. Afinal, como teve uma campanha melhor na primeira fase, a Portuguesa tem o direito de jogar em casa.
