Portuguesa define divisão de ingressos para partida contra o Corinthians

Canindé terá divisão meio a meio, com cerca de sete mil ingressos para a torcida da Lusa e do Timão

A Portuguesa definiu como será a divisão de ingressos para o duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (22), às 20h30, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O Canindé receberá uma divisão meio a meio para os torcedores dos dois times. Os ingressos começam a ser vendidos nesta quarta-feira (18), às 10h.

A torcida da Lusa terá uma pequena maioria, com 7.855 ingressos para os donos da casa. Por outro lado, os alvinegros terão direito 7.737 entradas. Ao todo, a partida terá uma carga de 15.592 ingressos disponibilizados. Na primeira rodada, contra o Palmeiras, os visitantes tiveram a maioria do estádio.