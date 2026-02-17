Polícia Civil apura gesto de torcedor do Brusque em semifinal contra a Chapecoense

Imagens do homem fazendo o gesto circularam nas redes após o duelo decisivo; investigação analisa referência à tragédia de 2016 / Crédito: Jogada 10

A Polícia Civil de Santa Catarina iniciou apuração para investigar o gesto feito por um torcedor do Brusque durante a semifinal do Campeonato Catarinense, no sábado (14), na Arena Simon. Nas arquibancadas, o homem simulou, com as mãos, a queda de um avião em meio à partida contra a Chapecoense. Vídeos gravados por pessoas que estavam no estádio mostram o torcedor segurando um copo com cerveja enquanto faz, com a outra mão, o movimento que representa um avião em queda. Embora não estivesse vestido com a camisa do clube mandante, o homem ocupava o setor da torcida do Busque.

Após a corporação registrar o caso em boletim de ocorrência, a investigação preliminar considera que o gesto faz referência ao acidente aéreo de 2016. O desastre que resultou na morte de 71 pessoas e deixou apenas seis sobreviventes ocorreu quando a delegação catarinense viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana.