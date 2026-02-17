Polícia Civil apura gesto de torcedor do Brusque em semifinal contra a Chapecoense

Polícia Civil apura gesto de torcedor do Brusque em semifinal contra a ChapecoenseImagens do homem fazendo o gesto circularam nas redes após o duelo decisivo; investigação analisa referência à tragédia de 2016
A Polícia Civil de Santa Catarina iniciou apuração para investigar o gesto feito por um torcedor do Brusque durante a semifinal do Campeonato Catarinense, no sábado (14), na Arena Simon. Nas arquibancadas, o homem simulou, com as mãos, a queda de um avião em meio à partida contra a Chapecoense.
Vídeos gravados por pessoas que estavam no estádio mostram o torcedor segurando um copo com cerveja enquanto faz, com a outra mão, o movimento que representa um avião em queda. Embora não estivesse vestido com a camisa do clube mandante, o homem ocupava o setor da torcida do Busque.
Após a corporação registrar o caso em boletim de ocorrência, a investigação preliminar considera que o gesto faz referência ao acidente aéreo de 2016. O desastre que resultou na morte de 71 pessoas e deixou apenas seis sobreviventes ocorreu quando a delegação catarinense viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana.
O delegado Odair Rogério Sobreira Xavier informou que a equipe “está realizando uma apuração preliminar para possível instauração de procedimento formal de investigação”.
“Solidariedade à Chapecoense”
Mandante da partida, o clube divulgou nota oficial um dia depois do caso, no domingo (15). O Brusque declarou que repudia “veementemente qualquer conduta que ultrapasse os limites do esporte, do respeito e dos valores que defendemos”. A manifestação também registra “total solidariedade à Chapecoense” e define a atitude como “isolada”.
A direção informou que aguarda confirmação das informações sobre o suspeito para avaliar eventuais providências.
Já a Federação Catarinense de Futebol enfatizou que não se “pode tolerar mais atos” como esses no meio esportivo. Em nota, a entidade ainda lamentou e “condenou esse tipo de atitude”, a qual considerou “direcionada a um ato tão triste nível mundial”.
“O futebol é uma modalidade que une entretenimento e união das pessoas, e por conta disso, um ato como esse não pode ser tolerado”, dizia outro trecho do comunicado. A apuração segue em andamento.
