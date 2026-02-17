Perfil de Islan, do Velo Clube, sai do ar após críticas por lance em Neymar

Zagueiro se tornou alvo de duras cobranças nas redes sociais após carrinho e troca de farpas com o camisa 10 do Santos / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Islan teve o perfil no Instagram retirado do ar nesta semana após críticas e ameaças decorrentes de uma entrada em Neymar. A falta dura ocorreu durante a goleada do Santos por 6 a 0 sobre o Velo Clube, na última rodada da fase classificatória do Paulistão 2026. Apesar da remoção, a plataforma não informou qual política embasou a decisão. A polêmica ocorreu aos 78 minutos da partida, disputada no último domingo (15), quando o camisa 10 puxava um contra-ataque. Após tocar para Miguelito, o astro santista sofreu uma forte entrada de Islan, que chegou atrasado e aplicou carrinho no pé direito do atacante. Os dois trocaram ofensas após o lance, e o árbitro Raphael Claus advertiu o defensor com amarelo.

Além da indignação do camisa 10, o episódio também causou revolta em atletas e torcedores nas redes sociais. Alguns nomes populares do esporte brasileiro demostraram desprezo pela atitude do defensor, sobretudo pela questão física do atacante.

Vale destacar que a goleada sobre o Velo marcou a estreia do camisa 10 na temporada, após a recuperação total da cirurgia realizada no joelho em dezembro de 2025. ‘Ordem’ polêmica envolvendo Neymar Um vídeo viralizado na semana passada intensificou a revolta com o lance do último domingo. Na redes, santistas resgataram um protesto de torcedores que cobravam mais empenho dos jogadores do Velo Clube, com menção ao ídolo do Santos. “Se for para tirar o Neymar da Copa do Mundo, tira aquele filho da p*** da Copa”, disseram alguns torcedores.

O próprio camisa 10 questionou a postura do zagueiro durante o confronto: “Está louco? No meio do campo? oi fazer o que ali? Seu b****. Tu vai me quebrar, seu b****. Tu vai me quebrar”, reclamou o atacante em uma das faltas do zagueiro. Após a partida, o dublador Gustavo Machado divulgou conteúdo indicando o que Neymar teria dito após duas entradas fortes. Na sequência, o dublador Gustavo Machado revela o diálogo do camisa 10 com Raphael Claus: “Você viu? Viu o que ele fez? Pô, que idiota. Desculpa, desculpa”. O atacante ainda voltou a se estranhar com o defensor posteriormente.